Супруга певицы Ани Лорак заметили в одном из киевских клубов
вместе с неизвестной красоткой. Разразился большой скандал, а после выяснилось, что об отсутствии счастья в семье знаменитости
говорили еще в начале июля.
Супруга певицы Ани Лорак заметили в одном из киевских клубов
вместе с неизвестной красоткой. Разразился большой скандал, а после выяснилось, что об отсутствии счастья в семье знаменитости
говорили еще в начале июля.
Новость о том, что супруга звезды заметили с другой женщиной,
для фанатов была как гром среди ясного неба. Поклонники артистки не могли
поверить, что такой великолепной во всех отношениях женщине можно изменять. Тем
более, что Ани и Мурат постоянно позиционировали себя на публике, как
гармоничную во всех отношениях и крепкую пару.
Однако не все верили в доверительные и нежные отношения
Лорак с супругом. Еще в начале июля ясновидящая Саона рассказывала Dni.Ru, что певица
страдает в браке с Налчаджиоглу.
"Ничего хорошего в их отношениях нет. Брак выглядит
каким-то вынужденным. Ани безумно любит мужа, а вот сказать, что Мурат пылает
любовью, я не могу. Более того, я даже не вижу интимной близости в их
отношения. Брак был просто выгодой. На стороне у ее мужа есть любимая женщина.
И именно ее он считает своей женой", – рассказывала тогда ведунья. "Ани
Лорак всеми силами пытается сохранить брак, во что бы то ни стало. Но увы,
искренней и чистой любви в этой паре не будет", – предупреждала предсказательница
артистку, и как оказалось, была права.
Сама артистка пока не комментирует ситуацию. Она не
дает интервью и, появляясь на публике, никаким образом не выдает эмоций.
Напомним, что мужа Ани Лорак засняли в одном из киевских
караоке-клубов. Причем мужчину сопровождала некая темноволосая молодая женщина.
Судя по видео, супруг популярной украинской исполнительницы смело обнимал
спутницу, что-то жарко шепча ей на ушко, и даже касался лобка. Отметим, что
сама артистка занята работой. Позже в незнакомке узнали киевлянку Яну Беляеву.
Ани в это время летает с одного музыкального фестиваля на другой, а также
гастролирует с собственным грандиозным шоу.