Супруга певицы Ани Лорак заметили в одном из киевских клубов вместе с неизвестной красоткой. Разразился большой скандал, а после выяснилось, что об отсутствии счастья в семье знаменитости говорили еще в начале июля.

Супруга певицы Ани Лорак заметили в одном из киевских клубоввместе с неизвестной красоткой. Разразился большой скандал, а после выяснилось, что об отсутствии счастья в семье знаменитостиговорили еще в начале июля.Новость о том, что супруга звезды заметили с другой женщиной,для фанатов была как гром среди ясного неба. Поклонники артистки не моглиповерить, что такой великолепной во всех отношениях женщине можно изменять. Темболее, что Ани и Мурат постоянно позиционировали себя на публике, какгармоничную во всех отношениях и крепкую пару.Однако не все верили в доверительные и нежные отношенияЛорак с супругом. Еще в начале июля ясновидящая Саона рассказывала Dni.Ru, что певицастрадает в браке с Налчаджиоглу."Ничего хорошего в их отношениях нет. Брак выглядиткаким-то вынужденным. Ани безумно любит мужа, а вот сказать, что Мурат пылаетлюбовью, я не могу. Более того, я даже не вижу интимной близости в ихотношения. Брак был просто выгодой. На стороне у ее мужа есть любимая женщина.И именно ее он считает своей женой", – рассказывала тогда ведунья. "АниЛорак всеми силами пытается сохранить брак, во что бы то ни стало. Но увы,искренней и чистой любви в этой паре не будет", – предупреждала предсказательницаартистку, и как оказалось, была права.Сама артистка пока не комментирует ситуацию. Она недает интервью и, появляясь на публике, никаким образом не выдает эмоций.Напомним, что мужа Ани Лорак засняли в одном из киевскихкараоке-клубов. Причем мужчину сопровождала некая темноволосая молодая женщина.Судя по видео, супруг популярной украинской исполнительницы смело обнималспутницу, что-то жарко шепча ей на ушко, и даже касался лобка. Отметим, чтосама артистка занята работой. Позже в незнакомке узнали киевлянку Яну Беляеву.Ани в это время летает с одного музыкального фестиваля на другой, а такжегастролирует с собственным грандиозным шоу.