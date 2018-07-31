Дрессировщик Аскольд Запашный попал в больницу после того, как упал с водных лыж, когда катался по подмосковному водоему. Его мать Татьяна Запашная сказала, что нет ничего серьезного - он просто нахлебался воды, медики прочистят Аскольду желудок и сегодня же выпишут.

Дрессировщик Аскольд Запашный попал в больницу после того, как упал с водных лыж, когда катался по подмосковному водоему.Ранее некоторые СМИ сообщили, что он экстренно госпитализирован с подозрением на панкреатит, однако мать знаменитого дрессировщика – и.о. первого заместителя директора Большого Московского цирка Татьяна Запашная рассказала ТАСС, что "нет ничего серьезного, все нормально".По ее словам, Аскольд нахлебался воды, медики ему прочистят желудок и сегодня же выпишут.В комментарии РИА Новости сам дрессировщик сообщил, что с утра 31 июля чувствовал сильные боли, но эти ощущения медики сняли, и он уже чувствует себя хорошо. Аскольд Запашный также заверил, что временное недомогание не повлияет на график выступлений.Брат артиста — директор Большого московского государственного цирка Эдгард Запашный, со своей стороны, уточнил, что в больнице с Аскольдом находятся жена и мама.Он также подтвердил, что накануне Аскольд катался на водных лыжах. "Возможно, наглотался грязной московской воды с кишечной палочкой", — предположил представитель знаменитой цирковой династии.Несколько дней назад Аскольд Запашный в своем "Инстаграме" разместил фото, где он в Сочи катается на Flyboard.Приехали с братом в Сочи. Не смог отказать себе в удовольствии в очередной раз прокатиться на "Flyboard". #россия #сочи #отдых #полётынаяву #флайборд #активныйотдыхПубликация от Аскольд Запашный (@askoldzap) 26 Июл 2018 в 7:13 PDT