Семейство e-tron от Audi в ближайшее время пополнится еще одним членом – неким электрическим (и, судя по всему, среднемоторным) суперкаром, известным сейчас под обозначением PB18. По слухам, речь идет об идеологическом преемнике Audi R8.

Семейство e-tron от Audi в ближайшее время пополнится еще одним членом – неким электрическим (и, судя по всему, среднемоторным) суперкаром, известным сейчас под обозначением PB18. По слухам, речь идет об идеологическом преемнике Audi R8.