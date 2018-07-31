Автомобиль наехал на пешеходов в городе Ханчжоу провинции Чжэцзян на востоке Китая. В результате ДТП погибли два человека, более десяти пострадали.

Автомобиль наехал на пешеходов в городе Ханчжоу провинции Чжэцзян на востоке Китая. В результате ДТП погибли два человека, более десяти пострадали.По данным РИА Новости, водитель потерял контроль над управлением, и автомобиль, задев несколько других машин, врезался в пешеходов на одном из перекрестков города.Виновник ДТП задержан, все 13 пострадавших уже госпитализированы.Одна из возможных причин инцидента — неисправная педаль тормоза. Полиция выясняет детали происшествия.