Мы привыкли, что Николай Басков поет про Шарманку и Вишневую любовь, его развеселый ла-ла-ли-ла-лай отлично коррелирует с яркими пиджаками и сексуальным балетом. Но певец готовится представить альбом и программу, где откроет себя с неожиданной стороны.

Мы привыкли, что Николай Басков поет про "Шарманку" и "Вишневую любовь", его развеселый "ла-ла-ли-ла-лай" отлично коррелирует с яркими пиджаками и сексуальным балетом. Но певец готовится представить альбом и программу, где откроет себя с неожиданной стороны."На "до и после" разделилась моя после того, как я оказался на операционном столе (Николаю стало плохо на съемках программы"Брачное агентство", где артист по сценарию выполняет роль свахи. Прямо из павильона на Киностудии имени Горького звездного сводника на скорой госпитализировали в клинику. Операцию проводил лично заведующий хирургическим отделением клиники профессор, доктор медицинских наук Алексей Северцев. Николай стал жертвой острого перитонита – Прим. Ред.). – рассказала артист корреспонденту Dni.Ru на фестивале "Жара" в Баку. – Причем оказался я там внезапно, потеряв сознание""А когда состояние нормализовалось, что-то изменилось в моем миропонимании, – продолжает артист. – Я стал интересоваться историей, Библией, разными религиями. И понял, что когда нам плохо, мы обращаемся к Богу. А Бог – это воплощение вселенской любви. Поэтому сегодня я готовлю очень нетипичный для себя альбом под названием "Верую" и в осенью в Кремле представлю эту программу".Сегодня артист волен выбирать репертуар, образ, но было время, когда за него все решали другие люди. "В самом молодом возрасте в попал в ситуацию человека, который сам не может решать за себя, а шел по указке продюсеров. И когда я обрел, наконец, долгожданную свободу, то понял, что это самое важное. Даже когда я уже стал работать в Америке и записал дуэт с Сарой Брайтон, то, увидев контракт, то понял, что это не мое. Самое лучшее, что может быть – это быть хозяином себе. Кем я сейчас и являюсь.– Это стало переломным моментом в жизни?" – цитирует певца газета