Спрятавшиеся в России экс-руководители Незалежной занимаются
совсем не тем, чем следовало. С критикой бывших президента Украины Виктора
Януковича и главы правительства Николая Азарова выступил политолог Армен
Гаспарян.
Спрятавшиеся в России экс-руководители Незалежной занимаются
совсем не тем, чем следовало. С критикой бывших президента Украины Виктора
Януковича и главы правительства Николая Азарова выступил политолог Армен
Гаспарян.
"Что делает правительство в изгнании все эти годы, помимо
того, что ежедневно говорит "ганьба"?" – сокрушается аналитик. По его
словам, никто из них за прошедшие годы не сделал каких-либо практических шагов
и не покаялся за произошедшее.
Гаспарян напомнил, что именно при Януковиче, которого
большинство считало пророссийским президентом, увеличилось количество грантов
всевозможным деструктивным силам внутри страны. "Фильмы, книжки, учебные
пособия", – пояснил эксперт.
Аналитик подчеркнул, что в свое время именно Партия
регионов, руководимая Януковичем, решила использовать в качестве спойлера на
выборах националистическую партию "Свобода". В итоге радикалы сыграли
одну из важнейших ролей в ходе государственного переворота в феврале 2014 года.
"Они это сделали, а теперь сидят и ноют", – высказался Гаспарян о бывших
руководителях Украины в эфире радио "Вести ФМ".
Виктор Янукович занимал пост главы Незалежной с февраля 2010
по февраль 2014 годов. Почти весь срок его президентства во главе правительства
стоял Николай Азаров. Оба покинули Незалежную после событий февраля 2014 года,
когда к власти в результате кровавого госпереворота пришли антироссийские силы.
Азаров при этом поначалу развил активную деятельность в
России, создав Комитет спасения Украины. Однако за все эти годы организация не
отметилась какими-либо значимыми достижениями. В прошлом году бывший
премьер-министр создал правительство Незалежной в изгнании. Но и эта структура
пока себя ничем не проявила.
Между тем спустя более чем четыре года после кровавой драмы
на Майдане появляются новые подробности событий зимы 2014 года. Перевозивший
Януковича пилот заявил в суде, что захватившие власть люди планировали
физически устранить свергнутого главу государства. Показания летчика
обнародовал в своем Facebook адвокат Виталий Сердюк, представляющий интересы
Януковича.
Оказалось, что новые украинские лидеры намеревались сбить
воздушное судно с Януковичем. "Для вас важная информация. Распоряжением
и.о. президента вам приказано вернуться в Харьков, в случае неповиновения будет
открыт огонь на поражение", – гласит расшифровка слов военного диспетчера.