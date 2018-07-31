Спрятавшиеся в России экс-руководители Незалежной занимаются совсем не тем, чем следовало. С критикой бывших президента Украины Виктора Януковича и главы правительства Николая Азарова выступил политолог Армен Гаспарян.

Спрятавшиеся в России экс-руководители Незалежной занимаютсясовсем не тем, чем следовало. С критикой бывших президента Украины ВиктораЯнуковича и главы правительства Николая Азарова выступил политолог АрменГаспарян."Что делает правительство в изгнании все эти годы, помимотого, что ежедневно говорит "ганьба"?" – сокрушается аналитик. По егословам, никто из них за прошедшие годы не сделал каких-либо практических шагови не покаялся за произошедшее.Гаспарян напомнил, что именно при Януковиче, которогобольшинство считало пророссийским президентом, увеличилось количество грантоввсевозможным деструктивным силам внутри страны. "Фильмы, книжки, учебныепособия", – пояснил эксперт.Аналитик подчеркнул, что в свое время именно Партиярегионов, руководимая Януковичем, решила использовать в качестве спойлера навыборах националистическую партию "Свобода". В итоге радикалы сыгралиодну из важнейших ролей в ходе государственного переворота в феврале 2014 года."Они это сделали, а теперь сидят и ноют", – высказался Гаспарян о бывшихруководителях Украины в эфире радио "Вести ФМ".Виктор Янукович занимал пост главы Незалежной с февраля 2010по февраль 2014 годов. Почти весь срок его президентства во главе правительствастоял Николай Азаров. Оба покинули Незалежную после событий февраля 2014 года,когда к власти в результате кровавого госпереворота пришли антироссийские силы.Азаров при этом поначалу развил активную деятельность вРоссии, создав Комитет спасения Украины. Однако за все эти годы организация неотметилась какими-либо значимыми достижениями. В прошлом году бывшийпремьер-министр создал правительство Незалежной в изгнании. Но и эта структурапока себя ничем не проявила.Между тем спустя более чем четыре года после кровавой драмына Майдане появляются новые подробности событий зимы 2014 года. ПеревозившийЯнуковича пилот заявил в суде, что захватившие власть люди планировалифизически устранить свергнутого главу государства. Показания летчикаобнародовал в своем Facebook адвокат Виталий Сердюк, представляющий интересыЯнуковича.Оказалось, что новые украинские лидеры намеревались сбитьвоздушное судно с Януковичем. "Для вас важная информация. Распоряжениеми.о. президента вам приказано вернуться в Харьков, в случае неповиновения будетоткрыт огонь на поражение", – гласит расшифровка слов военного диспетчера.