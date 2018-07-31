Зарубежные СМИ публикуют удивительную историю жителя Техаса Дэвида Касареза, который три года прожил в собственной машине, за неимением другой крыши над головой, а потом устроился работать в крупную компанию, раздавая резюме на трассе. Касарез доказал, что бедность – не приговор.

Зарубежные СМИ публикуют удивительную историю жителя Техаса Дэвида Касареза, который три года прожил в собственной машине, за неимением другой крыши над головой, а потом устроился работать в крупную компанию, раздавая резюме на трассе. Касарез доказал, что бедность – не приговор, сообщает NY Post.В 2015 году интернет-разработчик Дэвид Касареза, недавно закончивший вуз, на все заработанные деньги переехал из Техаса в калифорнийскую Кремниеву долину и основал собственный стартап, который впоследствии с треском прогорел.Пришлось предпринимателю променять съемную квартиру в Сан-Франциско на собственный внедорожник, припаркованный в городе Маунтин-Вью. Касарез не терял веры в себя и твердо решил не возвращаться в Техас, а найти хорошую работу в Кремниевой долине.Чтобы не умереть с голода, американец работал в ближайшем "Старбаксе", выполняя заказы по конструированию сайтов и разработке логотипов.В июле Касарез решился на отчаянный шаг. Он отправился на центральную городскую авторассу и встал там с плакатом и пачкой распечатанных резюме. На табличке мужчина написал, что ищет работу."Уйти – означало отказаться от своей мечты", — заявил американец.В какой-то момент мимо Дэвида проехала достаточно популярная местная блогерша Жасмин Скофилд. Она предложила разработчику написать о нем у себя в "Твиттере", который читают более 5,5 тысячи человек. За выходные пост девушки о программисте собрал 132 тысячи ретвитов и 211 тысяч лайков.По словам Дэвида, за два дня ему преступило больше предложений о работе, чем за последние три года. Звонили из Google, Apple, Netflix, LinkedIn и менее крупных компаний, одна из которых оказалась японской. Бездомного мужчину спросили, готов ли он переехать в Токио.Касарез говорит, что в настоящий момент изучает поступившие ему предложения.