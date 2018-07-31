Помалидомид не значится в перечне жизненно важных лекарственных препаратов

Помалидомид не значится в перечне жизненно важных лекарственных препаратовЖительница города Иванова Лидия Быкова не может добиться от областных властей финансирования дорогостоящего и спасительного для неё лекарства. Выяснилось: по закону помочь Лидии Леонидовне не могут. На что тут сетовать? На судьбу или на отстающие от времени законы?Диагноз приковал к постелиЭту историю, без сомнения, можно назвать настоящей трагедией, которая настигла рядовую ивановскую семью. Лидия Быкова, мать двоих детей и бабушка четырёх внуков, почти всю жизнь проработала учителем в детской музыкальной школе. В 2011 году, в 56 лет, Лидия Викторовна впервые обратилась к врачам с жалобами на ломоту в коленях, суставах и пояснице. Доктора решили, что это обычный артроз.Назначенное лечение не помогло. Прошло немного времени, Лидия Быкова перестала ходить и оказалась прикованной к постели из-за компрессионного перелома позвоночника. Но и тут врачи не установили настоящую причину беды. Прошёл целый год.Верный диагноз оказался страшным - множественная миелома костей в последней стадии развития. Раковые клетки заполонили костный мозг более чем на 70%. Последствия этого заболевания ужасны - скелет человека становится похож на творожную массу.Не сдаваться!Лидия Быкова начала бороться за жизнь. Множество курсов химиотерапии, горы всевозможных таблеток. Короткие моменты радости при ремиссии и жестокие приступы боли сменяли друг друга.Четыре года назад по квоте областного департамента здравоохранения Лидии Леонидовне сделали операцию по пересадке костного мозга. Добились полной ремиссии. Состояние больной поддерживали дорогостоящими лекарствами. Дважды в год по квоте Лидия Быкова проходила контрольные курсы лечения и обследование в Санкт-Петербурге, в федеральном НИИ гематологии и трансфузиологии.Через три года доктора института констатировали, что препараты перестали помогать пациентке. Назначили новое лечение. Чтобы поддерживать организм, Лидии Леонидовне теперь нужно принимать препарат нового поколения - помалидомид. Лекарство очень дорогое. Курс на 21 день обходится в 635 тыс. руб. Таких денег в семье Лидии Быковой просто нет.Лидия Леонидовна обратилась за оплатой спасительного лекарства в областной департамент здравоохранения. Увы, оказалось, помалидомид не значится в перечне жизненно важных лекарственных препаратов. Вместо него больной назначили другие таблетки. Но очень скоро стало понятно, что такая альтернатива ей не помогает. Болезнь прогрессировала.В апреле Лидия Леонидовна обратилась в суд с иском о понуждении департамента закупить необходимое лекарство. Это была последняя надежда... Суд рассматривал дело долгих три месяца. «В удовлетворении исковых требований к департаменту здравоохранения Ивановской области об обеспечении лекарственным препаратом за счёт средств бюджета Быковой Лидии Леонидовне отказать», - говорится в решении Октябрьского суда.Родственники Лидии Леонидовны и она сама были обескуражены таким решением. Оно ассоциируется у них со смертным приговором. Ведь для больной это лекарство - возможность продолжать жить.Самое печальное в этой истории то, что нужный Лидии Быковой препарат, по информации её семьи, в других городах России пациенты за счёт бюджета получают и регионы действительно могут приобретать его по жизненным показаниям.СправкаМиелома костей (рак плазматических клеток) - злокачественное заболевание крови, возникающее из-за сбоя работы клеток костного мозга. При этом виде рака не формируется единой опухоли, раковые клетки присутствуют в костном мозге повсеместно. Сейчас миелома считается неизлечимым заболеванием, однако с помощью современных методов лечения зачастую удаётся добиться полной ремиссии, избавить пациента от симптомов и улучшить качество его жизни.КомментарийНачальник департамента здравоохранения Ивановской области Ирина Березина:«Ситуацию мы знаем и держим на контроле. Основная проблема с обеспечением Лидии Быковой препаратом «Помалидомид» связана с тем, что, как отмечено в решении суда, препарат не входит ни в один из перечней жизненно важных лекарств».