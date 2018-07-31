Помалидомид не значится в перечне жизненно важных лекарственных препаратов
Помалидомид не значится в перечне жизненно важных лекарственных препаратов
Жительница города Иванова Лидия Быкова не может добиться от областных властей финансирования дорогостоящего и спасительного для неё лекарства. Выяснилось: по закону помочь Лидии Леонидовне не могут. На что тут сетовать? На судьбу или на отстающие от времени законы?
Диагноз приковал к постели
Эту историю, без сомнения, можно назвать настоящей трагедией, которая настигла рядовую ивановскую семью. Лидия Быкова, мать двоих детей и бабушка четырёх внуков, почти всю жизнь проработала учителем в детской музыкальной школе. В 2011 году, в 56 лет, Лидия Викторовна впервые обратилась к врачам с жалобами на ломоту в коленях, суставах и пояснице. Доктора решили, что это обычный артроз.
Назначенное лечение не помогло. Прошло немного времени, Лидия Быкова перестала ходить и оказалась прикованной к постели из-за компрессионного перелома позвоночника. Но и тут врачи не установили настоящую причину беды. Прошёл целый год.
Верный диагноз оказался страшным - множественная миелома костей в последней стадии развития. Раковые клетки заполонили костный мозг более чем на 70%. Последствия этого заболевания ужасны - скелет человека становится похож на творожную массу.
Не сдаваться!
Лидия Быкова начала бороться за жизнь. Множество курсов химиотерапии, горы всевозможных таблеток. Короткие моменты радости при ремиссии и жестокие приступы боли сменяли друг друга.
Четыре года назад по квоте областного департамента здравоохранения Лидии Леонидовне сделали операцию по пересадке костного мозга. Добились полной ремиссии. Состояние больной поддерживали дорогостоящими лекарствами. Дважды в год по квоте Лидия Быкова проходила контрольные курсы лечения и обследование в Санкт-Петербурге, в федеральном НИИ гематологии и трансфузиологии.
Через три года доктора института констатировали, что препараты перестали помогать пациентке. Назначили новое лечение. Чтобы поддерживать организм, Лидии Леонидовне теперь нужно принимать препарат нового поколения - помалидомид. Лекарство очень дорогое. Курс на 21 день обходится в 635 тыс. руб. Таких денег в семье Лидии Быковой просто нет.
Лидия Леонидовна обратилась за оплатой спасительного лекарства в областной департамент здравоохранения. Увы, оказалось, помалидомид не значится в перечне жизненно важных лекарственных препаратов. Вместо него больной назначили другие таблетки. Но очень скоро стало понятно, что такая альтернатива ей не помогает. Болезнь прогрессировала.
В апреле Лидия Леонидовна обратилась в суд с иском о понуждении департамента закупить необходимое лекарство. Это была последняя надежда... Суд рассматривал дело долгих три месяца. «В удовлетворении исковых требований к департаменту здравоохранения Ивановской области об обеспечении лекарственным препаратом за счёт средств бюджета Быковой Лидии Леонидовне отказать», - говорится в решении Октябрьского суда.
Родственники Лидии Леонидовны и она сама были обескуражены таким решением. Оно ассоциируется у них со смертным приговором. Ведь для больной это лекарство - возможность продолжать жить.
Самое печальное в этой истории то, что нужный Лидии Быковой препарат, по информации её семьи, в других городах России пациенты за счёт бюджета получают и регионы действительно могут приобретать его по жизненным показаниям.
Справка
Миелома костей (рак плазматических клеток) - злокачественное заболевание крови, возникающее из-за сбоя работы клеток костного мозга. При этом виде рака не формируется единой опухоли, раковые клетки присутствуют в костном мозге повсеместно. Сейчас миелома считается неизлечимым заболеванием, однако с помощью современных методов лечения зачастую удаётся добиться полной ремиссии, избавить пациента от симптомов и улучшить качество его жизни.
Комментарий
Начальник департамента здравоохранения Ивановской области Ирина Березина:
«Ситуацию мы знаем и держим на контроле. Основная проблема с обеспечением Лидии Быковой препаратом «Помалидомид» связана с тем, что, как отмечено в решении суда, препарат не входит ни в один из перечней жизненно важных лекарств».