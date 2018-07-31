Поклонники обсуждают смелую фотосессию Маруси Фоминой.
Бывшая возлюбленная Павла Табакова не постеснялась своего интересного
положения, выставив на всеобщее обозрение большой живот.
Поклонники обсуждают смелую фотосессию Маруси Фоминой.
Бывшая возлюбленная Павла Табакова не постеснялась своего интересного
положения, выставив на всеобщее обозрение большой живот.
Откровенные снимки Маруси Фоминой привлекли внимание
пользователей Сети. Черно-белые фотографии появились в аккаунтах актрисы и ее
супруга Алексея Киселева в социальных сетях. Внимательные поклонники даже разглядели
на большом животе Маруси выпуклость и пришли к заключению, что это малыш
упирается ручкой или ножкой в мамин живот.
С продюсером Киселевым Фомина стала встречаться вскоре после
расставания с Павлом Табаковым – сыном Олега Табакова и Марии Зудиной. Влюбленные
объявили о своих отношениях в ноябре 2017 года, на вечере молодых хореографов в
рамках фестиваля Дианы Вишневой. А поженились они в мае этого года, причем к
тому моменту актриса и модель уже была беременна.
Алексей уже дважды был женат, у него есть сын от супруги
Майи. Потом он сочетался узами брака с Идой Лоло, а о том, что она с ним
разводится, узнал из прессы. Продюсер разочаровался в женщинах и не хотел
больше жениться, но Фоминой удалось его переубедить, пишет
Мария Фомина регулярно появляется на обложках популярных
изданий OOPS!, Cosmopolitan, Glamour, Mini, Maxim. Актрису можно увидеть в
клипах музыкальных групп Stigmata, "Би-2"и "Лигалайз", она
часто появляется в рекламных роликах. На счету Марии множество ролей в
российских сериалах. А помимо актерской карьеры Фомина занимается еще и
модельным бизнесом.