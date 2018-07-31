Поклонники обсуждают смелую фотосессию Маруси Фоминой. Бывшая возлюбленная Павла Табакова не постеснялась своего интересного положения, выставив на всеобщее обозрение большой живот.

Поклонники обсуждают смелую фотосессию Маруси Фоминой.Бывшая возлюбленная Павла Табакова не постеснялась своего интересногоположения, выставив на всеобщее обозрение большой живот.Откровенные снимки Маруси Фоминой привлекли вниманиепользователей Сети. Черно-белые фотографии появились в аккаунтах актрисы и еесупруга Алексея Киселева в социальных сетях. Внимательные поклонники даже разгляделина большом животе Маруси выпуклость и пришли к заключению, что это малышупирается ручкой или ножкой в мамин живот.С продюсером Киселевым Фомина стала встречаться вскоре послерасставания с Павлом Табаковым – сыном Олега Табакова и Марии Зудиной. Влюбленныеобъявили о своих отношениях в ноябре 2017 года, на вечере молодых хореографов врамках фестиваля Дианы Вишневой. А поженились они в мае этого года, причем ктому моменту актриса и модель уже была беременна.Алексей уже дважды был женат, у него есть сын от супругиМайи. Потом он сочетался узами брака с Идой Лоло, а о том, что она с нимразводится, узнал из прессы. Продюсер разочаровался в женщинах и не хотелбольше жениться, но Фоминой удалось его переубедить, пишетМария Фомина регулярно появляется на обложках популярныхизданий OOPS!, Cosmopolitan, Glamour, Mini, Maxim. Актрису можно увидеть вклипах музыкальных групп Stigmata, "Би-2"и "Лигалайз", оначасто появляется в рекламных роликах. На счету Марии множество ролей вроссийских сериалах. А помимо актерской карьеры Фомина занимается еще имодельным бизнесом.