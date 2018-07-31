Заключенному под стражу экс-главе столичного главка СК РФ генералу Александру Дрыманову следственным управление ФСБ предъявлено обвинение по двум эпизодам взяточничества.

Заключенному под стражу экс-главе столичного главка СК РФ генералу Александру Дрыманову следственным управление ФСБ предъявлено обвинение по двум эпизодам взяточничества, передает РИА Новости. Мосгорсуд признал законным арест Александра Дрыманова."Обвинение предъявлено по двум эпизодам взятки", — сказал его адвокат Денис Кобелев​​​. Обвинение генералу было предъявлено 24 июля по части 6 и пункту "в" части 5 статьи 290 УК РФ.Дрыманов под стражей с 17 июля, ему грозит до 22 лет лишения свободы. Виновным себя он не признает.Как сообщалось ранее, от представителей криминалитета офицеры СКР получили миллион долларов за освобождение из СИЗО авторитета Андрея Кочуйкова (Итальянец), которые затем поделили. По мнению следствия, Дрыманов получил из этой суммы пятую часть — 200 тысяч.Другой эпизод связан с получением Дрымановым от его же первого заместителя Дениса Никандрова 9850 евро за покровительство. Ранее Никандров говорил о передаче денег в суде по делу экс-главы УСБ СК РФ Михаила Максименко, по которому Дрыманов проходил свидетелем.