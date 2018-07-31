В Аксайском районе Ростовской области три человека погибли и еще шесть получили ранения в результате столкновения вахтового автобуса с грузовым автомобилем.

В Аксайском районе Ростовской области три человека погибли и еще шесть получили ранения в результате столкновения вахтового автобуса с грузовым автомобилем. Такие данные сообщил представитель экстренных служб региона.Как уточняется, вахтовый автобус и грузовик столкнулись на автодороге Ростов — Волгодонск в 11 километрах восточнее Ростова-на-Дону. Пострадали девять человек, трое из них погибли, передает РИА Новости.Пострадавших доставили в Аксайскую центральную районную больницу. В настоящее время правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося.По предварительным данным, водитель, управляя автомобилем КамАЗ, столкнулся с попутным автомобилем Volkswagen Transporter, перевозившим рабочих с полей. Все пострадавшие находились в автобусе.По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка.