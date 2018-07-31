В руководстве научно-производственной организации Энергомаш сообщили о том, что на 2020-й год заключено новое соглашение о поставках ракетных двигателей в США. По нему Энергомаш предоставит партнерам ещё шесть двигателей РД-180, которые ставят на первую ступень ракет Atlas 5.

В руководстве научно-производственной организации "Энергомаш" сообщили о том, что на 2020-й год заключено новое соглашение о поставках ракетных двигателей в США. По нему "Энергомаш" предоставит партнерам ещё шесть двигателей РД-180, которые ставят на первую ступень ракет Atlas 5.Ранее сообщалось, что США продолжат использовать российские двигатели примерно до 2025 года, передает "Россия 24".О том, что NASA и ВВС США сертифицировали российские ракетные двигатели РД-180, используемые на первой ступени ракет Atlas 5, для полетов американских астронавтов в космос, рассказал РИА Новости генеральный директор "Энергомаша" Игорь Арбузов.После прекращения эксплуатации космических шаттлов США потеряли независимый доступ в космос, и в настоящее время летают на орбиту на российских кораблях "Союз".При этом коммерческие компании США разрабатывают сразу несколько пилотируемых космических кораблей.Арбузов пояснил, что в 2017 году комиссия из представителей NASA и ВВС США провела на "Энергомаше" в Химках аудит соответствия технологических процессов и системы менеджмента качества американским требованиям.В результате, рассказал Арбузов, было выдано заключение, что российская система обеспечивает выполнение требований для проведения пилотируемых миссий.В соответствии с текущими планами первый полет Atlas 5 (на первой ступени которой устанавливаются российские двигатели РД-180) с кораблем Starliner и экипажем на борту должен состояться в феврале 2019 года, а в ноябре 2018-го планируется провести тестовый беспилотный старт.Соглашение почти на 1 миллиард долларов о поставках 101 двигателя РД-180 Россия и США заключили еще в 1997 году.Около двух лет назад конгресс США ввел запрет на их использование после 2019 года. Однако когда стало ясно, что свои двигатели в течение ближайших трех лет в США созданы не будут, запрет был отменен. Вскоре после этого консорциум ULA по просьбе Пентагона заказал у "Энергомаша" дополнительно еще 20 РД-180.