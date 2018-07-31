Facebook откроет штаб-квартиру в Лондоне, компания уже объявила о грядущем строительстве.

Facebook рассматривает инвестиции в лондонскую недвижимость в долгосрочной перспективе, пишет The Times со ссылкой на главу североевропейского отделения компании Стива Хэтча.Издание отмечает, что ведущих технологических компаний в британской столице становится все больше. Так, Google строит в Кингз-кросс 300-метровый лежачий небоскреб – это тот же район, где ведется строительство штаб-квартиры Facebook.Apple предпочла район Баттерси – компания обоснуется в здании бывшей электростанции.