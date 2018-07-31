В начале июля Facebook удалила несколько постов с картинами фламандского художника Пауля Рубенса, изображающих обнаженную натуру. Алгоритмы усмотрели в портретах полуобнаженных женщин нарушения правил сервиса и автоматически удалили публикации, восприняв художественную наготу за взрослый контент.

В начале июля Facebook удалила несколько постов с картинами фламандского художника Пауля Рубенса, изображающих обнаженную натуру. Алгоритмы усмотрели в портретах полуобнаженных женщин нарушения правил сервиса и автоматически удалили публикации, восприняв художественную наготу за "взрослый" контент.Результатом скандала стало обращение деятелей искусства Бельгии к главе Facebook Марку Цукербергу с просьбой улучшить ИИ, который сейчас не воспринимают разницу между порнографией и наготой в искусстве. "Обнаженные груди и ягодицы, написанные нашим художником, кажутся вам неуместными. Мы заметили, что Facebook последовательно отвергает произведения искусства, созданные нашим любимым Питером Паулем Рубенсом", — сказано в открытом письме.В знак протеста работники дома-музея Рубенса в Антверпене даже провели шуточную акцию. Переодевшись в охранников, сотрудники учреждения подходили к посетителям, разглядывающим картины с обнаженной натурой, спрашивали их о наличии аккаунта в соцсетях и в случае утвердительного ответа сопровождали их к полотнам без наготы.∎Названы победители конкурса роботов-художников читайте такжеВ Facebook жесткость правил не скрывают, в особенности если речь идет о рекламе, сообщает Associated Press. Согласно правилам, на сервисе запрещены публикации, содержащие "явную или неявную наготу, даже если они несут художественный или образовательный характер". Тем не менее, в компании согласились встретиться с представителями музеев и обсудить ситуацию.