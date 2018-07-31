Нападающий санкт-петербургского Зенита Лука Джорджевич, проведший прошлый сезон на правах аренды в тульском Арсенале, в ближайшее время может оказаться в столичном ЦСКА. Об этом сообщил агент черногорского футболиста Игор Глушевич.

Нападающий санкт-петербургского "Зенита" Лука Джорджевич, проведший прошлый сезон на правах аренды в тульском "Арсенале", в ближайшее время может оказаться в столичном ЦСКА. Об этом сообщил агент черногорского футболиста Игор Глушевич."Джорджевич может оказаться в ЦСКА. Если клубы договорятся, мы найдем решение по поводу условий личного контракта", — цитирует Глушевича "Спорт-экспресс".24-летний форвард не был заявлен "Зенитом" на нынешний сезон из-за лимита на легионеров. Помимо ЦСКА интерес к Джорджевичу проявляют "Арсенал", "Оренбург", "Ростов" и "Уфа".