Телеведущая Маша Малиновская сдержала обещание. Она привела свое тело в идеальную форму.

Телеведущая Маша Малиновская сдержала обещание. Она привеласвое тело в идеальную форму.В своем Instagram Малиновская опубликовала снимок из ваннойкомнаты. Звезда запечатлена позирующей топлес: шикарную грудь знаменитости прикрывают длинные светлые волосы, а вокруг бедер обернут белый халат.Поклонники были шокированы, ведь телезвезда, сильно похудев,заметно преобразилась. Фолловеры принялись строить догадки, как именно Малиновскойудалось добиться такого ошеломительного результата. Фанатки предлагалимножество версий: таблетки для снижения веса, пластические операции и работу вфотошопе."Думаю это тайские таблеткитак быстро и такой результат никакой вам зал не даст или какое-то другоевещество или средства для похудения!пупок думаю просто растягулся", "Маша,подскажи пожалуйста, на каком сайте ты заказывала тайские ? (здесь и далее орфография и пунктуация авторовсохранены. – Прим. ред.)", "Все, завтра иду в зал🤔😉😣", "абдоминопластика?))) можно мини) для пупка)))","Фотошопне совсем удался, ешь пока кушается, успеете себя до такого довести, когда ужезахочется , но несможется", "Где селиконовая долина?", "Неужелиреально так похудеть? ! Вы же килограмм 48 весите наверное", – писали в комментарияхпользователи Сети.Малиновская решила удовлетворитьлюбопытство интернет-общественности и, на вопрос о том, как ей удалось такбыстро привести себя в форму, ответила: "В зал и зашить рот". После знаменитостьдобавила, что через день ходит на тренировки.Отметим, что недавно звезда призналасьпоклонникам, что из-за стресса набрала 12 килограммов. Маша пообещала, чтоскоро сможет привести свой вес в норму.