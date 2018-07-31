Телеведущая Маша Малиновская сдержала обещание. Она привела
свое тело в идеальную форму.
Телеведущая Маша Малиновская сдержала обещание. Она привела
свое тело в идеальную форму.
В своем Instagram Малиновская опубликовала снимок из ванной
комнаты. Звезда запечатлена позирующей топлес: шикарную грудь знаменитости прикрывают длинные светлые волосы, а вокруг бедер обернут белый халат.
Поклонники были шокированы, ведь телезвезда, сильно похудев,
заметно преобразилась. Фолловеры принялись строить догадки, как именно Малиновской
удалось добиться такого ошеломительного результата. Фанатки предлагали
множество версий: таблетки для снижения веса, пластические операции и работу в
фотошопе.
"Думаю это тайские таблетки
так быстро и такой результат никакой вам зал не даст или какое-то другое
вещество или средства для похудения!пупок думаю просто растягулся", "Маша,
подскажи пожалуйста, на каком сайте ты заказывала тайские ? (здесь и далее орфография и пунктуация авторов
сохранены. – Прим. ред.)", "Все, завтра иду в зал🤔😉😣", "абдоминопластика?))) можно мини) для пупка)))",
"Фотошоп
не совсем удался, ешь пока кушается, успеете себя до такого довести, когда уже
захочется , но несможется", "Где селиконовая долина?", "Неужели
реально так похудеть? ! Вы же килограмм 48 весите наверное", – писали в комментариях
пользователи Сети.
Малиновская решила удовлетворить
любопытство интернет-общественности и, на вопрос о том, как ей удалось так
быстро привести себя в форму, ответила: "В зал и зашить рот". После знаменитость
добавила, что через день ходит на тренировки.
Отметим, что недавно звезда призналась
поклонникам, что из-за стресса набрала 12 килограммов. Маша пообещала, что
скоро сможет привести свой вес в норму.