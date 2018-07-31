Российский бренд люксовых смартфонов Caviar посвятил эксклюзивный дизайн iPhone X buht вратаря сборной по футболу Игоря Акинфеева ЧМ-2018. На корпусе гаджета портрет футболиста, Герб России и табличка с памятной гравировкой мундиаля.
Российский бренд люксовых смартфонов Caviar посвятил эксклюзивный дизайн iPhone X buht вратаря сборной по футболу Игоря Акинфеева ЧМ-2018. На корпусе гаджета портрет футболиста, Герб России и табличка с памятной гравировкой мундиаля.
Накануне
Суперкубка, который прошел в Нижнем Новгороде, капитан сборной России по
футболу – Игорь Акинфеев встретился с представителями российского бренда Caviar
и получил iPhone X со своим портретом за героическую игру на Чемпионате.
К чемпионату
мира по футболу Caviar создали коллекцию "Легенды футбола", в которой посвятили
дизайны iPhone X выдающимся игрокам разных Сборных и соединили в дизайне
смартфонов традиционный русский колорит с национальными чертами разных стран.
Из российской сборной Caviar выбрали Акинфеева, бренд
всегда считал голкипера экстраординарной фигурой в футболе, а после чемпионата
мира в этом убедился весь мир.
Игрок получил iPhone X, украшенный орнаментом в национальном русском стиле,
исполненном в цветах сборной России, в центре композиции – объемный портрет
футболиста, Герб России и табличка с памятной гравировкой чемпионата.
Спортсмен
рассказал о том, что читал в новостях о том, что ему посвятили дизайн iPhone X
от Caviar и ему еще тогда понравилась концепция, в которой создана эта серия
смартфонов. Акинфеев еще раз поблагодарил всех за поддержку на чемпионате.
"Меня переполняют эмоции, спасибо большое. И
спасибо за вашу веру в команду! Мне очень приятно, видеть на этом iPhone свое
лицо, я рад, что мне выпала такая честь, но важно то, что на Чемпионате мы
действительно были командой, наш результат – это общая заслуга. Спасибо за
поддержку, переживания и веру в нас!" – сказал он.
Стоимость
смартфона Caviar iPhone X Legends Akinfeev составит 269 000 руб. с объемом
памяти 64 Гб.