Российский бренд люксовых смартфонов Caviar посвятил эксклюзивный дизайн iPhone X buht вратаря сборной по футболу Игоря Акинфеева ЧМ-2018. На корпусе гаджета портрет футболиста, Герб России и табличка с памятной гравировкой мундиаля.

Российский бренд люксовых смартфонов Caviar посвятил эксклюзивный дизайн iPhone X buht вратаря сборной по футболу Игоря Акинфеева ЧМ-2018. На корпусе гаджета портрет футболиста, Герб России и табличка с памятной гравировкой мундиаля.НаканунеСуперкубка, который прошел в Нижнем Новгороде, капитан сборной России пофутболу – Игорь Акинфеев встретился с представителями российского бренда Caviarи получил iPhone X со своим портретом за героическую игру на Чемпионате.К чемпионатумира по футболу Caviar создали коллекцию "Легенды футбола", в которой посвятилидизайны iPhone X выдающимся игрокам разных Сборных и соединили в дизайнесмартфонов традиционный русский колорит с национальными чертами разных стран.Из российской сборной Caviar выбрали Акинфеева, брендвсегда считал голкипера экстраординарной фигурой в футболе, а после чемпионатамира в этом убедился весь мир.Игрок получил iPhone X, украшенный орнаментом в национальном русском стиле,исполненном в цветах сборной России, в центре композиции – объемный портретфутболиста, Герб России и табличка с памятной гравировкой чемпионата.Спортсменрассказал о том, что читал в новостях о том, что ему посвятили дизайн iPhone Xот Caviar и ему еще тогда понравилась концепция, в которой создана эта сериясмартфонов. Акинфеев еще раз поблагодарил всех за поддержку на чемпионате."Меня переполняют эмоции, спасибо большое. Испасибо за вашу веру в команду! Мне очень приятно, видеть на этом iPhone своелицо, я рад, что мне выпала такая честь, но важно то, что на Чемпионате мыдействительно были командой, наш результат – это общая заслуга. Спасибо заподдержку, переживания и веру в нас!" – сказал он.Стоимостьсмартфона Caviar iPhone X Legends Akinfeev составит 269 000 руб. с объемомпамяти 64 Гб.