В Сети обсуждают произошедшее с солистом группы Руки вверх! Сергеем Жуковым, который отменил несколько концертов из-за третьей операции. Поклонники теряются в догадках, что же случилось с популярным исполнителем, и делятся своими версиями.

В Сети обсуждают произошедшее с солистом группы "Руки вверх!" Сергеем Жуковым, который отменил несколько концертов из-за третьей операции. Поклонники теряются в догадках, что же случилось с популярным исполнителем, и делятся своими версиями.Все началось с того, что на страничке группы "Руки вверх!" в социальной сети Instagram появилось тревожное сообщение. "Сергей Жуков вынужден отменить летнюю часть гастрольного тура "Руки вверх!" из-за возникших проблем со здоровьем", – гласило объявление.Выяснилось, что Сергею Жукову потребовалось хирургическое вмешательство, причем уже третье по счету."Артист, всегда отличавшийся отменным здоровьем, перенес уже две операции и готовится к третьей, самой важной, которая должна состояться в августе. Из-за этого он вынужден ежедневно проходить сложные и болезненные процедуры в московских клиниках", – сообщалось в посте.Многочисленные поклонники всерьез обеспокоились и расстроились. В интернете фанаты поделились версиями, что же случилось с их кумиром. Подавляющее большинство пользователей Сети убеждены, что всему виной резкое снижение веса Жукова. Мол, дохуделся до того, что начались проблемы с желудком."Ну воооот((( вот он результат похудения(( (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)", "Желудок что ли зашивать будет, чтоб не толстеть??", "Небось, осложнения после того, как схуднул. Вот нельзя так резко худеть, нельзя!!", "Да успокойтесь вы! Ну лег человек в больницу на липосакцию. а вы прям уже хороните(", "сергей говорил что похудел на три размера и на диетах не сидел, значит откачивали ему жир. И вот что получил(" – высказали свое мнение "диванные эксперты".Отметим, что официальный представитель коллектива сообщил. что в ближайшее время Сергей Жуков запит видеообращение к своим поклонникам, чтобы успокоить их и рассказать обо всем.