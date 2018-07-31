Соучастники на основании подложных документов заключили с шестью банками договоры потребительских кредитов и похитили полученные средства, причинив ущерб на сумму свыше 7,5 млн рублей...

ГСУ ГУ МВД России по г. Москве окончено производством уголовное дело по обвинению шести участников организованной группы в хищении денежных средств столичных банков и имущества коммерческих организаций.Ранее сообщалось, что соучастники на основании подложных документов заключили с шестью банками договоры потребительских кредитов, причинив им ущерб на сумму около 7,5 млн рублей.По данным фактам ГСУ ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ «Мошенничество».Сотрудниками ОЭБиПК УВД по ЗАО на территории г. Москвы были задержаны 19 членов группы по подозрению в причастности к противоправной деятельности. В отношении них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В феврале 2017 года расследование в отношении четверых фигурантов было завершено. В их отношении вынесен обвинительный приговор и назначено наказание в виде лишения свободы.В настоящее время уголовное дело в отношении остальных обвиняемых направлено в Басманный районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве(499) 978-78-28