В Сингапуре прошел очередной матч товарищеского межсезонного турнира International Champions Cup, в котором французский Пари Сен-Жермен принимал Атлетико из столицы Испании. Чемпионы Франции вырвали победу в добавленное судьей время – 3:2.

В Сингапуре прошел очередной матч товарищеского межсезонного турнира International Champions Cup, в котором французский "Пари Сен-Жермен" принимал "Атлетико" из столицы Испании. Чемпионы Франции вырвали победу в добавленное судьей время – 3:2.Матч начался с довольно затяжной разведки, но затем преимущество перешло к парижанам, которые забили два гола, и повели 2:0 за 20 минут до конца встречи – отличились Нкунку и Диаби. Казалось, что игра завершится в пользу "ПСЖ".Однако "Атлетико" взвинтил темп и сумел сравнять счет: на 75-й минуте забил Моллейо, а на 86-й мяч в свои ворота срезал Бернед. И все же парижане забили победный гол: на 4-й минуте добавленного судьей времени решающий мяч провел Постолаки.