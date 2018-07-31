Вода льет фонтаном. Владимирцы жалуются на качество городских коммунальных сетей. В Интернете появилось видео с улицы Народной, где очевидцы сняли порыв на теплосети. Вода из трубы лила фонтаном. Во Владимирском филиале Т Плюс, а именно тепловикам, принадлежат эти коммуникации, заявили, что ситуация штатная.

Вода льет фонтаном. Владимирцы жалуются на качество городских коммунальных сетей. В Интернете появилось видео с улицы Народной, где очевидцы сняли порыв на теплосети. Вода из трубы лила фонтаном. Во Владимирском филиале "Т Плюс", а именно тепловикам, принадлежат эти коммуникации, заявили, что ситуация штатная. На теплосети проводят гидравлические испытания при подготовке к отопительному сезону, для этого давление в тепловой сети повышают в полтора раза, чтобы выявить слабые места. Дефект коммуникаций на улице Народной обещают устранить до 3 августа. Поврежденный участок трубопровода полностью заменят.