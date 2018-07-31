Выявленные нарушения собственник здания не может утстранить более 3 месяцев

Выявленные нарушения собственник здания не может утстранить более 3 месяцевИз-за нарушений пожарной безопасности суд закрыл торговый центр «200 лет» в Коврове, сообщает пресс-служба Ковровского городского суда. Возобновить эксплуатацию здания планируют после того, как все замечания будут устранены.Проверка в ТЦ на улице Пугачева (здесь расположены торговые павильоны, аптека и женский спортивно-оздоровительный клуб «ПИКъ-фитнес») прошла еще в апреле. Тогда эксперты нашли «многочисленные грубые нарушения требований законодательства о пожарной безопасности», собственнику дали время на их устранение. Но в июне, во время контрольной проверки выяснилось, что выполнены не все предписания. Так, не полностью была оборудована система оповещения людей о пожаре и система автоматической пожарной сигнализации; речевые оповещатели системы оповещения установлены с нарушением требований нормативных документов и пр.Сообщается, что Ковровский городской прокурор просит применить меры по обеспечению иска в виде приостановления деятельности ТЦ. Но уже до вынесения решения торговый центр будет закрыт для посетителей.