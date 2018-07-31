Ужасные истории, рассказанные сестрами, убившими своего отца-тирана,
совпадают во всех деталях – несмотря на то, что их держат в разных камерах. По
словам девушек, у Михаила Хачатуряна был специальный колокольчик, звоном которого
он вызывал к себе рабынь.
Ужасные истории, рассказанные сестрами, убившими своего отца-тирана,
совпадают во всех деталях – несмотря на то, что их держат в разных камерах. По
словам девушек, у Михаила Хачатуряна был специальный колокольчик, звоном которого
он вызывал к себе "рабынь".
Старшая из сестер, Кристина, не может встать с кровати, у
нее поранена нога. У средней, Ангелины – сильный порез на запястье. Младшая -
несовершеннолетняя Мария – постоянно плачет. Девушек в камере навестили
журналисты.
Михаил Хачатурян требовал, чтобы дочери постоянно были рядом.
Когда он звонил в колокольчик, одна из сестер должна была немедленно прибежать
к нему – даже среди ночи. Девушки, по их словам, прислуживали ему, как рабыни -
подносили воду, еду. Как рассказала Кристина, отец даже окно не открывал
самостоятельно.
Ангелина рассказывает, что поздно пошла в школу, и поэтому
училась в одном классе с младшей сестрой. Мария, по подсчетам девушек, за
прошедший год ходила в школу 7 раз. Ее не пускал отец, чтобы учителя не увидели
синяков и ссадин. При этом, как утверждают девушки, органы опеки на это никак
не реагировали.
По словам Ангелины, Михаил бил дочерей постоянно. Кроме
того, в их доме было много разного оружия – пистолет, дробовик, револьвер,
бита, ножи. Отец часто угрожал дочерям убийством. На вопрос, почему они не
обращались в полицию, девушка отвечает, что не видела в этом смысла. "Один
раз у нас дома был полицейский, папа наставил на него дробовик и сказал: "Сейчас
выстрелю". Даже видеозапись была этого, но потом ее почему-то удалили и
все замяли", – пояснила девушка.
Вся квартира Хачатурян была под видеонаблюдением. Отец-тиран
отслеживал каждый шаг своих дочерей. Сам Михаил постоянно пил какие-то
таблетки. Дочери говорят, что он неоднократно лечился в психиатрической
больнице, в последний раз вернулся из клиники за месяц до трагедии, пишет .
Девушек в СИЗО посетили и правозащитники. Сестры утверждают,
что их права при задержании были нарушены – в частности, первоначальные
показания у них взяли в отсутствие адвокатов.
Как писали Dni.Ru, трагедия разыгралась накануне.
Три сестры нанесли отцу, Михаилу Хачатуряну, 36 ножевых ран и били мужчину
молотком. Одна рана – в сердце – оказалась смертельной. Сестры признали свою
вину и рассказали, что у них сложились личные неприязненные отношения с
родителем – из-за того, что тот долгое время причинял им страдания.