Ужасные истории, рассказанные сестрами, убившими своего отца-тирана, совпадают во всех деталях – несмотря на то, что их держат в разных камерах. По словам девушек, у Михаила Хачатуряна был специальный колокольчик, звоном которого он вызывал к себе рабынь.

Ужасные истории, рассказанные сестрами, убившими своего отца-тирана,совпадают во всех деталях – несмотря на то, что их держат в разных камерах. Пословам девушек, у Михаила Хачатуряна был специальный колокольчик, звоном которогоон вызывал к себе "рабынь".Старшая из сестер, Кристина, не может встать с кровати, унее поранена нога. У средней, Ангелины – сильный порез на запястье. Младшая -несовершеннолетняя Мария – постоянно плачет. Девушек в камере навестилижурналисты.Михаил Хачатурян требовал, чтобы дочери постоянно были рядом.Когда он звонил в колокольчик, одна из сестер должна была немедленно прибежатьк нему – даже среди ночи. Девушки, по их словам, прислуживали ему, как рабыни -подносили воду, еду. Как рассказала Кристина, отец даже окно не открывалсамостоятельно.Ангелина рассказывает, что поздно пошла в школу, и поэтомуучилась в одном классе с младшей сестрой. Мария, по подсчетам девушек, запрошедший год ходила в школу 7 раз. Ее не пускал отец, чтобы учителя не увиделисиняков и ссадин. При этом, как утверждают девушки, органы опеки на это никакне реагировали.По словам Ангелины, Михаил бил дочерей постоянно. Крометого, в их доме было много разного оружия – пистолет, дробовик, револьвер,бита, ножи. Отец часто угрожал дочерям убийством. На вопрос, почему они необращались в полицию, девушка отвечает, что не видела в этом смысла. "Одинраз у нас дома был полицейский, папа наставил на него дробовик и сказал: "Сейчасвыстрелю". Даже видеозапись была этого, но потом ее почему-то удалили ивсе замяли", – пояснила девушка.Вся квартира Хачатурян была под видеонаблюдением. Отец-тиранотслеживал каждый шаг своих дочерей. Сам Михаил постоянно пил какие-тотаблетки. Дочери говорят, что он неоднократно лечился в психиатрическойбольнице, в последний раз вернулся из клиники за месяц до трагедии, пишет .Девушек в СИЗО посетили и правозащитники. Сестры утверждают,что их права при задержании были нарушены – в частности, первоначальныепоказания у них взяли в отсутствие адвокатов.Как писали Dni.Ru, трагедия разыгралась накануне.Три сестры нанесли отцу, Михаилу Хачатуряну, 36 ножевых ран и били мужчинумолотком. Одна рана – в сердце – оказалась смертельной. Сестры признали своювину и рассказали, что у них сложились личные неприязненные отношения сродителем – из-за того, что тот долгое время причинял им страдания.