Поднятый кузов стал причиной серьезной аварии на Ярославском шоссе в Подмосковье, где самосвал снес пешеходный мост и полностью блокировал движение по оживленной магистрали. Об этом свидетельствует запись с камеры наблюдения, запечатлевшая момент аварии.

Поднятый кузов стал причиной серьезной аварии на Ярославском шоссе в Подмосковье, где самосвал снес пешеходный мост и полностью блокировал движение по оживленной магистрали. Об этом свидетельствует запись с камеры наблюдения, запечатлевшая момент аварии.Авария произошла около 10 часов утра вторника, 31 июля, в Пушкинском районе, на 31-м километре Ярославского шоссе. На кадрах видно, как тяжелая машина проносится мимо камеры и цепляет поднятым кузовом надземный переход, который спустя пару секунд рухнул на трассу.По счастливой случайности в момент аварии на мосту не было пешеходов, так что никто не пострадал. Один из очевидцев рассказал, что за минуту до обрушения он успел пересечь дорогу.В районе Пушкина образовалась многокилометровая пробка, движение по шоссе фактически парализовано.