В Камешково с проверкой. Депутаты провели выездной день ЗакСобрания на территории Камешковского района. В рабочей поездке члены регионального парламента посетили промышленные предприятия, пообщались с медиками Камешковской ЦРБ и встретились с активом моногорода. Чем живет Камешковский район расскажут мои коллеги.

В Камешково с проверкой. Депутаты провели выездной день ЗакСобрания на территории Камешковского района. В рабочей поездке члены регионального парламента посетили промышленные предприятия, пообщались с медиками Камешковской ЦРБ и встретились с активом моногорода. Чем живет Камешковский район расскажут мои коллеги.(г. Камешково)Выездной день ЗакСобрания начался на одной из площадок индустриального парка в Камешково. Его открыли по инициативе и поддержке губернатора Светланы Орловой. Здесь полным ходом идёт строительство крупнейшего птицеводческого комплекса по производству мяса индейки мощностью 12 тысяч тонн в год. Сейчас возводится убойный цех, открытие запланировано на сентябрь этого года. В перспективе, по словам руководства компании, это будет высокотехнологичное предприятие полного цикла – от выращивания индейки до выпуска готовой продукции.Павел Антов, зам. гендиректора комплекса: "Буквально через 10 дней начинается приемка оборудования. Установка этого оборудования и уже в сентябре мы этот убойный цех запустим. Следующий этап - буквально через пару месяцев начинается строительство индюшатника. То есть мы в зиму входим уже в таком полноценном строительстве индюшатника и уже весной будем заводить индюков".Делегация регионального парламента также посетила местное научно-производственное объединение. Предприятие выпускает металлические и пластиковые компоненты для железнодорожной и колесной техники РЖД, крупных вагоностроительных и машиностроительных заводов России, метрополитенов Москвы и Санкт-Петербурга. Депутатам показали новый цех по производству кабин управления, санитарных модулей для электровозов, электропоездов и колесной техники. Председатель Законодательного Собрания Владимир Киселёв отметил, что предприятия вносят неоценимый клад в развитие Камешковского района и области в целом, обеспечивают рабочими местами тысячи местных жителей. Только на этом производстве работает порядка 700 человек, большинство из которых высококвалифицированные специалисты, проживающие в районе.Владимир Киселёв, председатель ЗакСобрания области: "Видно, что районная власть, администрация района и депутаты и весь актив, с которым мы сегодня встречались, активно трудятся на развитие района и это сказывается на результатах, потому что мы посетили сегодня несколько предприятий. Они, конечно, дают дополнительные доходы в бюджет района. Они дают дополнительные рабочие места, потому что подавляющее большинство сотрудников этих предприятий проживает именно в городе Камешково либо в соседних населенных пунктах с Камешково".Местные власти рассказывают: создание технопарка в Камешково позволило вывести город на новый уровень. За несколько лет были введены в эксплуатацию новый водозабор, очистные сооружения. В планах моногорода сегодня не только развивать индустриальную экономику, но и строить социальные объекты. Так, в ближайшей перспективе намечен ремонт школы на 868 мест и запланировано строительство новой на 675 мест.Анатолий Курганский, глава администрации Камешковского района: "Нам вдвойне приятно поделиться гордостью и радостью нашего района и города за столь резкий скачок в развитии экономики города и района и это все произошло в результате слаженной работы Губернатора Владимирской области, Законодательного Собрания. И команды специалистов нашего района, что мы смогли за столь короткий срок реализовать проекты в рамках развития моногорода: строительство нового водозабора, очистных сооружений, индустриального парка".Депутаты ЗакСобрания посетили центральную районную больницу и пообщались с медицинским персоналом. Основная проблема – дефицит специалистов. Впрочем, работа по привлечению кадров в районе ведется активно, докторам выделяется жильё, создаются комфортные условия для работы. Депутаты попросили обратить внимание на организацию мобильных ФАПов в малонаселенных пунктах. По традиции, законодатели провели встречу с депутатами и старостами района. Пообщались и на тему установления налоговых льгот для организаций здравоохранения, увеличения финансирования больниц и поликлиник, обеспечения образовательных учреждений школьными автобусами, спрашивали о возможном строительстве ФОКа в районе. Жители во время встречи также высказали благодарность ЗакСобранию, особенно депутатам Вячеславу Картухину и Юрию Фёдорову за оперативную помощь и участие в решении многих социальных вопросов в районе. Владимир Киселёв уверил, что все озвученные вопросы не останутся без внимания. Законодательное Собрание совместно с администрацией Владимирской области будет разбираться по каждому из них.