Между герцогинями Кембриджской и Сассекской тает лед
недопонимания. Проблемы Маркл с американскими родственниками сблизили ее с
Миддлтон.
Между герцогинями Кембриджской и Сассекской тает лед
недопонимания. Проблемы Маркл с американскими родственниками сблизили ее с
Миддлтон.
Меган сейчас приходится непросто. Она испытывает сильнейшее
давление со стороны отца – Томаса Маркла, который буквально шантажирует ее со страниц
различных изданий.
Мужчина то и дело нелицеприятно высказывается о британских
монархах, комментирует происходящее в королевском доме и делает слишком громкие
заявления. Томас не скрывает, что таким образом пытается манипулировать дочерью:
стремится обратить на себя внимание.
Огромную поддержку в этом грязном конфликте герцогине Сассекской
оказывает Миддлтон. Близкий к британским монархам инсайдер сообщил, что Кейт
регулярно звонит новоиспеченной родственнице, приходит к ней в гости, чтобы
обсудить непростую ситуацию с американским родственником.
"Они стараются видеться раз в неделю. Иногда Меган приходит
к Кейт без Гарри. И хотя Кейт очень занята воспитанием троих детей, она
старается находить время для Меган. Она очень ей сочувствует", – заключил он в
беседе с журналистами издания Elle.
По словам анонимного источника, Маркл находится в
растерянности. Она не знает как утихомирить взбалмошного родителя и запретить
ему общаться с прессой. Ведь многие заявления Томаса заставляют Меган не только
краснеть от смущения, но и приводят в ярость.
К примеру, в недавнем интервью отец герцогини набросился на британских монархов с обвинениями и заявил, что не перестанет обращаться к дочери со страниц СМИ. "Лимит
моего терпения по отношению к Меган и королевской семье подходит к концу. Они
хотят, чтобы я молчал, они хотят, чтобы я ушел. Но я не буду молчать. Меня
раздражает чувство превосходства, которое есть у Меган. Она была бы никем без
меня. Я сделал ее той герцогиней, которой она является сейчас", – сообщил Томас
Маркл журналистам.
Добавим, что ранее в прессе сообщалось, что Миддлтон и Маркл с трудом находят общий язык. Якобы Кейт чувствует "угрозу" собственной популярности со стороны модной невестки, поэтому прохладно относится к ней.