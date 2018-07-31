Между герцогинями Кембриджской и Сассекской тает лед недопонимания. Проблемы Маркл с американскими родственниками сблизили ее с Миддлтон.

Между герцогинями Кембриджской и Сассекской тает леднедопонимания. Проблемы Маркл с американскими родственниками сблизили ее сМиддлтон.Меган сейчас приходится непросто. Она испытывает сильнейшеедавление со стороны отца – Томаса Маркла, который буквально шантажирует ее со страницразличных изданий.Мужчина то и дело нелицеприятно высказывается о британскихмонархах, комментирует происходящее в королевском доме и делает слишком громкиезаявления. Томас не скрывает, что таким образом пытается манипулировать дочерью:стремится обратить на себя внимание.Огромную поддержку в этом грязном конфликте герцогине Сассекскойоказывает Миддлтон. Близкий к британским монархам инсайдер сообщил, что Кейтрегулярно звонит новоиспеченной родственнице, приходит к ней в гости, чтобыобсудить непростую ситуацию с американским родственником."Они стараются видеться раз в неделю. Иногда Меган приходитк Кейт без Гарри. И хотя Кейт очень занята воспитанием троих детей, онастарается находить время для Меган. Она очень ей сочувствует", – заключил он вбеседе с журналистами издания Elle.По словам анонимного источника, Маркл находится врастерянности. Она не знает как утихомирить взбалмошного родителя и запретитьему общаться с прессой. Ведь многие заявления Томаса заставляют Меган не толькокраснеть от смущения, но и приводят в ярость.К примеру, в недавнем интервью отец герцогини набросился на британских монархов с обвинениями и заявил, что не перестанет обращаться к дочери со страниц СМИ. "Лимитмоего терпения по отношению к Меган и королевской семье подходит к концу. Онихотят, чтобы я молчал, они хотят, чтобы я ушел. Но я не буду молчать. Меняраздражает чувство превосходства, которое есть у Меган. Она была бы никем безменя. Я сделал ее той герцогиней, которой она является сейчас", – сообщил ТомасМаркл журналистам.Добавим, что ранее в прессе сообщалось, что Миддлтон и Маркл с трудом находят общий язык. Якобы Кейт чувствует "угрозу" собственной популярности со стороны модной невестки, поэтому прохладно относится к ней.