Объем выплат в первом полугодии 2018 года составил 7,9 млрд рублей

Объем выплат в первом полугодии 2018 года составил 7,9 млрд рублейПо итогам первого полугодия 2018 года объем сборов компании ВТБ Страхование (по ОСБУ) составил 48,9 млрд рублей, что на 36% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На розничное направление пришлось 77% премий, на корпоративное – 23%.Объем выплат за отчетный период составил 7,9 млрд рублей, увеличившись на 27%. Собственный капитал компании вырос на 15% - до 34 млрд рублей.Геннадий Гальперин, генеральный директор ВТБ Страхование, прокомментировал:«Наша страховая группа входит в число лидеров рынка по всем направлениям бизнеса. Для нас важен рост не только количественных, но и качественных показателей: для этого мы постоянно работаем над внедрением новых продуктов, улучшением клиентских сервисов, расширением сотрудничества с партнерами и повышением эффективности всех бизнес-процессов».Реклама