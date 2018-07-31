Евросоюз ввел санкции в отношении шести российских компаний,
участвовавших в строительстве Крымского моста.
Евросоюз ввел санкции в отношении шести российских компаний,
участвовавших в строительстве Крымского моста.
Ограничительные меры ЕС затронули компании
"Стройгазмонтаж-Мост", АО "ВАД", судостроительный завод
"Залив", "Мостотрест", институт "Гипростроймост",
передает РИА Новости.
В документе, принятом в Брюсселе и опубликованном в
официальном журнале ЕС, сказано, что строительство моста и его официальное
открытие в мае этого года были "ключевыми символическими шагами в
консолидации Россией контроля над незаконно аннексированными Крымом и
Севастополем и дальнейшей изоляции полуострова от Украины".