Евросоюз ввел санкции в отношении шести российских компаний, участвовавших в строительстве Крымского моста.

Евросоюз ввел санкции в отношении шести российских компаний,участвовавших в строительстве Крымского моста.Ограничительные меры ЕС затронули компании"Стройгазмонтаж-Мост", АО "ВАД", судостроительный завод"Залив", "Мостотрест", институт "Гипростроймост",передает РИА Новости.В документе, принятом в Брюсселе и опубликованном вофициальном журнале ЕС, сказано, что строительство моста и его официальноеоткрытие в мае этого года были "ключевыми символическими шагами вконсолидации Россией контроля над незаконно аннексированными Крымом иСевастополем и дальнейшей изоляции полуострова от Украины".