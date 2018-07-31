За женой принца Гарри заметили некоторые чудаковатости. По мнению писательницы и специалиста по языку жестов Джуди Джеймс, Меган есть, что скрывать.

За женой принца Гарризаметили некоторые чудаковатости. По мнению писательницы и специалиста по языкужестов Джуди Джеймс, Меган есть, что скрывать.Эксперт отметила, что об этом свидетельствует привычка герцогини Сассекской прятать руки вкарманы. На привычку обратили внимание и поклонники монаршей четы.Дело в том, что вовремя последних выходов с принцем Гарри Маркл была в платьях с глубокимикарманами, куда постоянно прятала руки, сообщает The Sun. По словам Джуди Джеймс, такая привычка присуща людям,которые что-то скрывают.Однако специалист отметила, что в случае сМеган причина кроется в другом. "Это также помогает справиться с проблемой, откоторой страдают почти все. Мы просто не знаем, куда девать руки, когда на нассмотрят люди", – считает Джеймс. При этом она добавила, что Меган очень уверенав себе, поэтому, скорее всего, дело больше в моде, а не волнении.Писательница констатировала,что супруга принца Гарри любит одежду в стиле 1950-х. в частности, ей близокобраз Одри Хепберн. По словам Джуди, носить юбки с одной рукой в кармане – "чутьли не правило этикета".Напомним, семья Меган Маркл считает, что она несчастлива в браки с принцем Гарри. Так, ранее ее отец Томас решился на очередное интервью. Онсчитает, что его дочь принесла слишком большую жертву для того, чтобы статьспутницей жизни для королевского отпрыска. "По ее глазам и улыбке я вижу, что она напугана", -констатировал мужчина.