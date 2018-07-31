Телеведущая Юлия Меньшова наслаждается долгожданным отпуском. Сейчас звезда вместе с семьей отдыхает в Юрмале.

Телеведущая Юлия Меньшова наслаждаетсядолгожданным отпуском. Сейчас звезда вместе с семьей отдыхает в Юрмале.Юлия опубликовала в Instagramфото с прогулки. Как указала в комментариях сама ведущая, она вышла пройтись поместной "деревеньке", чтобы продемонстрировать новый наряд.Меньшова облачилась в темно-сероеплатье с рукавами-воланами и мягкие туфли в тон. По словам звезды, обновкиона получила в подарок на день рождение от матери актрисы Веры Алентовой.Примечательно, что звездананесла на лицо минимум макияжа, чем вызвала жаркие споры подписчиков. Комментаторыразделились на два лагеря: первые уверяли, что публичные люди должнывыкладывать в соцсети только снимки, на которых они запечатлены, так сказать,при полном параде, вторые, наоборот, ссылаясь на то, что, мол, звезды тоже люди,рассказывали о необходимости прощать им недостатки во внешности."Фото как фото. Безгрима...и всего-то...увы время. Все состаримся (здесь и далее орфография ипунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Что-то Юлю не узнала на этом фото","Ой что с лицом, неудачная пластика ?", "А мне нравится любая Юля влюбом прикиде.Она в отпуске и может отдохнуть от макияжа, просто немногопогримасничала для прикола", "Ну старше тут Юлия выглядит, то ли освещение, то лине выспалась...", "Чет мгновенно состарилась...", "Вы здесьсовсем другая 😞😞😞", "Что с лицом?Макияжа не хватает😮", "За то что вы не боитесь публиковать фото безмакияжа– респект и молодец!!!!", "Юль, неудачная фотка...без обид", "Удивляюсьнегативным комментам! "Людишки" и сюда добрались...! Прикольное фото!",– писали интернет-обыватели.