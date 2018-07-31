Телеведущая Юлия Меньшова наслаждается
долгожданным отпуском. Сейчас звезда вместе с семьей отдыхает в Юрмале.
Телеведущая Юлия Меньшова наслаждается
долгожданным отпуском. Сейчас звезда вместе с семьей отдыхает в Юрмале.
Юлия опубликовала в Instagram
фото с прогулки. Как указала в комментариях сама ведущая, она вышла пройтись по
местной "деревеньке", чтобы продемонстрировать новый наряд.
Меньшова облачилась в темно-серое
платье с рукавами-воланами и мягкие туфли в тон. По словам звезды, обновки
она получила в подарок на день рождение от матери актрисы Веры Алентовой.
Примечательно, что звезда
нанесла на лицо минимум макияжа, чем вызвала жаркие споры подписчиков. Комментаторы
разделились на два лагеря: первые уверяли, что публичные люди должны
выкладывать в соцсети только снимки, на которых они запечатлены, так сказать,
при полном параде, вторые, наоборот, ссылаясь на то, что, мол, звезды тоже люди,
рассказывали о необходимости прощать им недостатки во внешности.
"Фото как фото. Без
грима...и всего-то...увы время. Все состаримся (здесь и далее орфография и
пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Что-то Юлю не узнала на этом фото",
"Ой что с лицом, неудачная пластика ?", "А мне нравится любая Юля в
любом прикиде.Она в отпуске и может отдохнуть от макияжа, просто немного
погримасничала для прикола", "Ну старше тут Юлия выглядит, то ли освещение, то ли
не выспалась...", "Чет мгновенно состарилась...", "Вы здесь
совсем другая 😞😞😞", "Что с лицом?Макияжа не хватает😮", "За то что вы не боитесь публиковать фото без
макияжа– респект и молодец!!!!", "Юль, неудачная фотка...без обид", "Удивляюсь
негативным комментам! "Людишки" и сюда добрались...! Прикольное фото!",
– писали интернет-обыватели.