Стали известны результаты проверки по факту загрязнения атмосферы в Омске: по предварительным данным, предприятие Химпром, которое выбрасывало в воздух города формальдегид и этилбензол. К такому выводу пришли эксперты Министерства природы Омской области и регионального главка МЧС России, которые совершили рейд по факту жалоб местных жителей.

Стали известны результаты проверки по факту загрязнения атмосферы в Омске: по предварительным данным, предприятие "Химпром", которое выбрасывало в воздух города формальдегид и этилбензол. К такому выводу пришли эксперты Министерства природы Омской области и регионального главка МЧС России, которые совершили рейд по факту жалоб местных жителей.Как уточнили ТАСС в пресс-службе врио губернатора региона Александра Буркова, пробы воздуха, взятые передвижной эко-лабораторией Омского центра экологического мониторинга показали превышение предельно допустимой концентрации сероводорода в 2,5 раза и этилбензола — от 5 до 13 раз.Мобильные лаборатории на сегодня — самый современный способ экологического контроля. Подобные технологии уже успешно работают в Москве и Подмосковье.Внеплановые проверки коснулись четырех предприятий Омска. Одно из них проверил Росприроднадзор, который сейчас работает в усиленном режиме.Работа "Химпрома" по итогам проверки была приостановлена. Данное предприятие производит химические элементы для клея и моющих средств.В правительстве Омской области уточнили, что "Химпром" также производит смолы из талловой канифоли. В момент осмотра на открытой площадке из цистерны переливали вещество с резким запахом. В ходе встречи руководство предприятия не стало отрицать, что сейчас они работают без очистных сооружений, а резкий запах объяснили значительным увеличением объемов производства.Руководство "Химпрома" уже представило экспертам Минприроды план по нормализации ситуации и заверили, что до установки нового очистного оборудования производство на предприятии не будет работать.Резкий запах в разных районах Омска появился с 17 июля. Между тем, тяжело дышать местным жителям было еще в марте прошлого года. Тогда город также погрузился в удушливый запах, и было зафиксировано 400-кратное превышение концентрации этилмеркаптана. Однако источник загрязнения не был найден.Проблемы загрязнения воздуха в Омске коснулся президент России Владимир Путин: в своих майских указах он потребовал снизить объемы выбросов к 2024 году на 20%.