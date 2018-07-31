Министерство юстиции Франции сообщило о благополучном разрешении инцидента с захватом заложницы в тюрьме города Салон-де-Прованс. Медсестра освобождена и не пострадала. Другие подробности операции не разглашаются.

Министерство юстиции Франции сообщило о благополучном разрешении инцидента с захватом заложницы в тюрьме города Салон-де-Прованс.Медсестра освобождена и не пострадала, передает ТАСС. Подробности операции не разглашаются.Ранее сегодня заключенный, угрожая самодельным оружием, взял в заложницы медсестру. Преступник удерживал женщину более трех часов.