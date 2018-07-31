После удара молнии на колокольне Успенского собора в кремле Тулы нарушена работа часов.

После удара молнии на колокольне Успенского собора в кремле Тулы нарушена работа часов, передает "Интерфакс".Один из местных жителей обратил внимание на сбой в работе часов, которые показывали неточное время.Колокольня Успенского собора в кремле Тулы построена в 1776 году, ее высота — 70 метров. Более 150 лет звон 22 колоколов был слышен во всех концах города. В марте 1937 года колокольня была разобрана до основания. В сентябре 2012 года началось восстановление колокольни.