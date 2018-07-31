Мужчина, находясь в помещении служебного кабинета №4 МО ГИБДД ТНРЭР № 2 ГУ МВД России по городу Москве передал сотруднику полиции 12 тысяч рублей...

Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве предъявлено обвинение 39-летнему мужчине. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30 ч. 3 ст.291 УК РФ (покушение на дачу взятки).По версии следствия, в июле 2018 года мужчина, находясь в помещении служебного кабинета №4 МО ГИБДД ТНРЭР № 2 ГУ МВД России по городу Москве, расположенного по улице Пяловской, передал сотруднику указанного подразделения взятку в размере 12 тыс. рублей за положительную оценку при сдаче теоретического экзамена. После чего был задержан сотрудниками правоохранительных органов. В ходе допроса мужчина признал вину в полном объеме.Следствием в отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Расследование продолжается.Управление ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве(495) 624-45-81