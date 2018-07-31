Лучшим домам - дипломы. Во Владимире подведены итоги конкурса на самые комфортные для проживания жилые дома. В победители вырвались новостройки. Как выглядит жильё, в которое приятно приходить с работы? Репортаж Александра Инина.

Лучшим домам - дипломы. Во Владимире подведены итоги конкурса на самые комфортные для проживания жилые дома. В победители вырвались новостройки. Как выглядит жильё, в которое приятно приходить с работы? Репортаж Александра Инина.(Октябрьский проспект)Председатель ТСН Наталья Скитович получает почётную грамоту от главы администрации. Её дом № 27 по Октябрьскому проспекту на сегодняшний день - лучший дом города Владимира.Андрей Шохин, глава администрации г. Владимира: "Цветы высаживаете сами, ремонтируете всё сами, асфальт, я смотрю, дырочек никаких нет".Дома оценивали по семи критериям: техническое состояние, наличие детской площадки, отсутствие задолженности за коммунальные услуги. Здесь придраться не к чему. В подъездах даже цветы. Специально к конкурсу не готовились. Секрет успеха - каждодневная работа. Чтобы дом "сверкал" - заниматься им надо постоянно. И что самое интересное, здесь один из самых низких в городе тарифов за содержание общедомового имущества - 15 рублей с квадратного метра.Наталья Скитович, председатель ТСН дома № 27: "Дополнительных целевых взносов, как другие ТСН, мы не собираем. Ну, наверное, в общем-то, если всё использовать целево, то и можно умудряться".Лично Андрею Шохину понравился вот этот медведь. Кусты в виде животных встречаются и на общегородских пространствах. Но вот чтоб так ровно был подстрижен! Глава администрации считает, что таких изюминок должно быть больше.(Стрелецкий переулок)А в этом доме есть даже подъёмник для инвалидов-опорников и мамочек с колясками.Александр Левит, председатель ТСЖ дома № 3 "б": У каждого есть свой ключик. Вставляет, поворачивает, нажимает на кнопку. Загорается лампочка, поднимается вверх или вниз! Поднимается площадка до уровня пола на той стороне. Соответственно, вот эта штуковина опускается, и спокойно с коляской можно выезжать.Дому № 3 "б" по Стрелецкому переулку к почётному второму месту идти было нелегко. Как говорит председатель ТСЖ, застройщик сдал его с недоделками. Дыры в кровле. Отслойка плитки. Вода в подвале. Провалы в асфальте. Заставляли исправлять всё это в рамках гарантийных обязательств. Сейчас воюют с соседними домами. Все норовят поставить машину сюда. От "не своих" будут отгораживаться забором.Александр Левит, председатель ТСЖ дома № 3 "б": "Особенно частный сектор , у которого нет парковки и рядом с домами и улицы узкие, ставить некуда, Ленинский суд, военкомат, все машины ставят сюда".А в доме много детей и надо думать об их безопасности. А ещё о том, чтобы они росли сильными и здоровыми. Для этого во дворе сразу несколько игровых площадок. До полной победы дому не хватило всего ничего.Андрей Шохин, глава администрации г. Владимира: "Благоустройство: мы видели здесь цветов ещё чуть-чуть не хватает. Но вот ребята говорят, что исправятся. Добавят. И будут претендовать в следующий год на первое место".Конкурсы, по всей видимости, сделают ежегодными. Победителям - почётные грамоты уже сегодня, а позже таблички на фасад "Лучший дом муниципального образования".