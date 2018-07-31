После разразившегося на Украине скандала с попыткой закупить у РЖД знаки Почетный железнодорожник, секретарь СНБО Украины Александр Турчинов заявил, что за экономическое сотрудничество с Россией должна быть введена уголовная ответственность.

На Украине во властных кругах нервно отреагировали на заключенный ранее договор между Украинскими железными дорогами и филиалом РЖД на покупку 96 наградных знаков "Почетный железнодорожник" на сумму около 6,8 тысячи долларов.Однако позднее исполняющий обязанности главы компании Евгений Кравцов поручил остановить процедуру закупки, передает РИА Новости.После этой истории секретарь СНБО (Совета национальной безопасности и обороны) Украины Александр Турчинов заявил, что в принципе за экономическое сотрудничество с Россией должна быть введена уголовная ответственность, сообщает телеканал "112 Украина".Говоря о тех, кто "закупает в России те вещи, которые могут производится на Украине", Турчинов считает, что "должна быть не только моральная, но и уголовная ответственность".В течение последних лет Украина старается вести политику замещения продукции, поступающей туда с российского рынка. Однако, несмотря на это, по сведениям Федеральной таможенной службы оборот внешней торговли между РФ и Украиной в январе-мае 2018 года составил 5,838 миллиарда долларов, продемонстрировав в годовом выражении рост на 28,7 процента.В конце марта Киев обнародовал решение о сворачивании экономического сотрудничества с Москвой.