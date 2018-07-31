Полицейские задержали на лестничной площадке дома на Чертановской улице двоих молодых людей. В ходе личного досмотра у них были обнаружены пакеты с наркотиком...

Сотрудники Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России совместно с коллегами из ОНК УВД по ЮАО задержали двоих приезжих по подозрению в покушении на сбыт наркотиков.В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали на лестничной площадке дома на Чертановской улице двоих молодых людей в возрасте 21 и 24 лет. В ходе личного досмотра у них были обнаружены пакеты с неизвестным веществом. Согласно проведенному исследованию изъятое содержит в своем составе наркотическое средство — героин, общей массой свыше 180 граммов.Как выяснили оперативники, изъятое предназначалось для дальнейшего сбыта.По данному факту Следственным управлением УВД по ЮАО возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст. 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и ст. 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22