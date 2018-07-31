Между водителем и пассажиром транспортного средства возник конфликт, в ходе которого последний достал предмет, похожий на пистолет, и произвел несколько выстрелов...

Сотрудники ОБ ДПС ГИБДД УВД по ЗАО задержали 52-летнего москвича по подозрению в хулиганстве.В полицию поступило сообщение от очевидцев, что из автомобиля такси на Озерной улице слышны выстрелы и громкие крики. Незамедлительно указанный автомобиль был остановлен сотрудниками ОБ ДПС ГИБДД УВД по ЗАО.Как установили полицейские, между водителем и пассажиром транспортного средства возник конфликт, в ходе которого последний достал предмет, похожий на пистолет, и произвел несколько выстрелов в переднюю панель автомобиля.Мужчина был задержан. Пистолет, который оказался травматическим, изъят.По данному факту отделением дознания ОМВД России по району Тропарево-Никулино г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ «Хулиганство». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93