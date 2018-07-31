Московские правоохранители задержали подозреваемого в домогательствах к девушке в лифте жилого дома. По словам жертвы, на нее набросился незнакомый человек в подъезде.

Московские правоохранители задержали подозреваемого в домогательствах к девушке в лифте жилого дома. По словам жертвы, на нее набросился незнакомый человек в подъезде.Во время движения лифта мужчина начал облизывать руки и плечи 29-летней москвички, а также тереться об нее и трогать за бедра. Ошалевшая девушка сумела оттолкнуть нападавшего и выбежать на своем этаже.Сразу после инцидента потерпевшая вызвала полицию. Предполагаемого преступника, которого опознала москвичка, задержали на месте преступления.Подозреваемым оказался 35-летний уроженец Узбекистана. По факту случившегося организована предварительная проверка. В данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела, передает агентство городских новостей "Москва".Напомним, что в сентябре 2017 года произошло схожее преступление. В московское отделение полиции поступило заявление об изнасиловании и ограблении: в дом жертвы проник мужчина, который склонил хозяйку к оральному сексу, забрал ее смартфон и часы. Насильник, оказавшийся сотрудником McDonalds, был задержан.Как правило, подобные инциденты были характерны для столицы, однако сообщения об извращенцах зачастую появляются и в регионах. Так, летом 2018 года в Перми орудовал маньяк-сосун. Речь идет о высоком и широкоплечем мужчине крупного телосложения, который преследовал молодых парней, призывая тех "немного расслабиться".