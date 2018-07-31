Ученые Университета Джона Хопкинса (США) разработали синтетическое соединение D-PDMP ,способное остановить потерю волос, показали, что синтетическое соединение способно остановить потерю волос, их обесцвечивание и воспаление кожи. Препарат является экспериментальным.

Ученые Университета ДжонаХопкинса (США) разработали синтетическое соединение D-PDMP,способное остановить потерю волос, показали, что синтетическое соединение способноостановить потерю волос, их обесцвечивание и воспаление кожи. Препарат являетсяэкспериментальным.Средство останавливаетсинтез жиров гликосфинголипидов (GSL), которые активизируют воспалительныепроцессы. Препарат уже прошел успешное испытание на мышах.Грызуновподелили на две группы, одна из которых питалась богатой холестерином пищей,вторая – обычной едой. Вскоре у первой группы начали проявляться признакистарения кожи: воспаление и выпадение шерсти.Черезвосемь недель нездорового питания животные подверглись воздействию соединенияD-PDMP, сообщает EurekAlert!. Еще через шесть недель, количество GSL в клетках подопытных уменьшилось,а их кожа обрела здоровый вид.итоге американские ученые создали препарат от облысения и седины, который предстоитпротестировать на людях. Исследователи уверены, что препарат покажет своюэффективность и на человеке.Особенно актуальным открытие может оказатьсядля жителей западных стран, ведь врачи уже называют насыщенный жирами ихолестеролом режим питания "западной диетой".Ранееученые нашли связь между облысением и повышенным риском заболеваемости раком. Зачастуюу лишившихся волос мужчин в организме наблюдается переизбыток тестостерона,являющегося одним из провокаторов образования злокачественных опухолей.