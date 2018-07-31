Российское нападение на Черногорию может стать концом НАТО, полагают на Западе. Вероятность развития такого сценария озвучил консультант по вопросам национальной безопасности, экс-сотрудник Госдепартамента при президенте Бараке Обаме Джеффри Стейси. Он считает, что нынешний хозяин Белого дома Дональд Трамп не намерен в случае чего защищать эту балканскую страну, а российский лидер Владимир Путин не будет оставлять попыток усилить влияние к ней.
Российское нападение на Черногорию может стать концом НАТО, полагают на Западе. Вероятность развития такого сценария озвучил консультант по вопросам национальной безопасности, экс-сотрудник Госдепартамента при президенте Бараке Обаме Джеффри Стейси. Он считает, что нынешний хозяин Белого дома Дональд Трамп не намерен в случае чего защищать эту балканскую страну, а российский лидер Владимир Путин не будет оставлять попыток усилить влияние к ней.
По мнению Джеффри Стейси, Россия за последнее время неоднократно
оказывалась хитрее Запада, несмотря на, казалось бы, меньшие возможности.
"Россия не настолько сильна и влиятельна, как в советскую эпоху, но
благодаря стратегическому мышлению Владимира Путина, она сегодня регулярно
выступает не в своей весовой категории, успешно тягаясь с более сильными
соперниками в геополитических делах, – констатирует он. – Россия намного
эффективнее Китая наносит удары по Западу, когда у нее появляется такая
возможность, и при этом постоянно ищет и часто находит пути и средства для его
ослабления".
Как считает экс-чиновник Госдепа, наиболее опасна активность
Москвы на Балканах, где идет серьезное противостояние с Западом. Именно сюда
может быть нанесен удар России, который похоронит НАТО. Никто не знает, о чем
договорились Путин и Трамп в Хельсинки, напоминает Стейси в статье для американского
издания , отмечая, что "вполне вероятно, что Путин добился
от Трампа того, чего хотел".
Возникает такое впечатление, что американский лидер подыгрывает
российским уловкам, нацеленным против Черногории как нового члена Альянса, и
которые могут расшатать его, пишет автор. Он напомнил о словах Трампа, что
жители Черногории способны "пойти на агрессию, и тогда начнется третья
мировая война", попутно рассуждая, что это заявление президента США позволяет
ему не оказывать помощь Черногории в случае военного вторжения в эту страну.
"Если США не станут участвовать в операции сил быстрого
реагирования НАТО, другие страны Европы тоже могут сделать шаг назад, и не
будут отвечать на внезапное нападение России", – пишет Стейси, полагая,
что нападение российских военных произойдет с воздуха и с моря.
"При таком развитии событий по НАТО будет
нанесен смертельный удар, который приведет к непоправимому расколу альянса".
Джефри Стейси уверен, что Россия ни в коем случае не будет
нападать на американские и западные войска напрямую. Хотя бы потому, что ей это
попросту не нужно. "Россия может смертельно ранить Североатлантический
альянс, не задействуя свои войска в прямом конфликте", – уверен автор
статьи, отмечая увеличившуюся активность российских спецслужб на Балканах. Он напомнил,
что Россия уже пыталась повлиять на события в Черногории, стараясь, в
частности, предотвратить вступление страны в Североатлантический альянс.
Издание отмечает, что Черногория – новый и, наверное, самый
слабый член НАТО, лишь в 2006 году получившая независимость. В составе ее армии
не больше двух тысяч человек. При этом, в расчете на душу населения страна вносит
немалый вклад в действия межнациональных сил в Афганистане, даже увеличив в
прошлом году численность своего контингента. Между тем, Россия недовольна
расширением Альянса и не скрывает этого.
В определенный момент, отмечает Джеффри Стейси, Кремль нашел
возможность бросать вызов западным интересам с минимальным ущербом для себя. "Для
этого ему достаточно не сталкиваться с Западом напрямую", – пишет он,
добавляя, что Москва таким образом уже нанесла определенный ущерб Вашингтону и
его союзникам.
В заключение автор статьи отмечает, что последние высказывания
Трампа о Черногории, как минимум, ослабляют НАТО, а Россия тем временем
получает дополнительные рычаги для влияния на балканскую страну. "В худшем
случае, эти слова американского президента отражают взгляды самого Путина",
– считает Стейси, не исключая, что финалом активности России в Черногории "может
стать распад самого сильного военного альянса в мировой истории".