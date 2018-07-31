Российское нападение на Черногорию может стать концом НАТО, полагают на Западе. Вероятность развития такого сценария озвучил консультант по вопросам национальной безопасности, экс-сотрудник Госдепартамента при президенте Бараке Обаме Джеффри Стейси. Он считает, что нынешний хозяин Белого дома Дональд Трамп не намерен в случае чего защищать эту балканскую страну, а российский лидер Владимир Путин не будет оставлять попыток усилить влияние к ней.

Российское нападение на Черногорию может стать концом НАТО, полагают на Западе. Вероятность развития такого сценария озвучил консультант по вопросам национальной безопасности, экс-сотрудник Госдепартамента при президенте Бараке Обаме Джеффри Стейси. Он считает, что нынешний хозяин Белого дома Дональд Трамп не намерен в случае чего защищать эту балканскую страну, а российский лидер Владимир Путин не будет оставлять попыток усилить влияние к ней.По мнению Джеффри Стейси, Россия за последнее время неоднократнооказывалась хитрее Запада, несмотря на, казалось бы, меньшие возможности."Россия не настолько сильна и влиятельна, как в советскую эпоху, ноблагодаря стратегическому мышлению Владимира Путина, она сегодня регулярновыступает не в своей весовой категории, успешно тягаясь с более сильнымисоперниками в геополитических делах, – констатирует он. – Россия намногоэффективнее Китая наносит удары по Западу, когда у нее появляется такаявозможность, и при этом постоянно ищет и часто находит пути и средства для егоослабления".Как считает экс-чиновник Госдепа, наиболее опасна активностьМосквы на Балканах, где идет серьезное противостояние с Западом. Именно сюдаможет быть нанесен удар России, который похоронит НАТО. Никто не знает, о чемдоговорились Путин и Трамп в Хельсинки, напоминает Стейси в статье для американскогоиздания , отмечая, что "вполне вероятно, что Путин добилсяот Трампа того, чего хотел".Возникает такое впечатление, что американский лидер подыгрываетроссийским уловкам, нацеленным против Черногории как нового члена Альянса, икоторые могут расшатать его, пишет автор. Он напомнил о словах Трампа, чтожители Черногории способны "пойти на агрессию, и тогда начнется третьямировая война", попутно рассуждая, что это заявление президента США позволяетему не оказывать помощь Черногории в случае военного вторжения в эту страну."Если США не станут участвовать в операции сил быстрогореагирования НАТО, другие страны Европы тоже могут сделать шаг назад, и небудут отвечать на внезапное нападение России", – пишет Стейси, полагая,что нападение российских военных произойдет с воздуха и с моря."При таком развитии событий по НАТО будетнанесен смертельный удар, который приведет к непоправимому расколу альянса".Джефри Стейси уверен, что Россия ни в коем случае не будетнападать на американские и западные войска напрямую. Хотя бы потому, что ей этопопросту не нужно. "Россия может смертельно ранить Североатлантическийальянс, не задействуя свои войска в прямом конфликте", – уверен авторстатьи, отмечая увеличившуюся активность российских спецслужб на Балканах. Он напомнил,что Россия уже пыталась повлиять на события в Черногории, стараясь, вчастности, предотвратить вступление страны в Североатлантический альянс.Издание отмечает, что Черногория – новый и, наверное, самыйслабый член НАТО, лишь в 2006 году получившая независимость. В составе ее армиине больше двух тысяч человек. При этом, в расчете на душу населения страна вноситнемалый вклад в действия межнациональных сил в Афганистане, даже увеличив впрошлом году численность своего контингента. Между тем, Россия недовольнарасширением Альянса и не скрывает этого.В определенный момент, отмечает Джеффри Стейси, Кремль нашелвозможность бросать вызов западным интересам с минимальным ущербом для себя. "Дляэтого ему достаточно не сталкиваться с Западом напрямую", – пишет он,добавляя, что Москва таким образом уже нанесла определенный ущерб Вашингтону иего союзникам.В заключение автор статьи отмечает, что последние высказыванияТрампа о Черногории, как минимум, ослабляют НАТО, а Россия тем временемполучает дополнительные рычаги для влияния на балканскую страну. "В худшемслучае, эти слова американского президента отражают взгляды самого Путина",– считает Стейси, не исключая, что финалом активности России в Черногории "можетстать распад самого сильного военного альянса в мировой истории".