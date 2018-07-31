В этом году исполнилось 24 года с тех пор, как Александр Лукашенко стал президентом Белоруссии. Сейчас многие и представить не могут, что братской республикой может руководить кто-то другой. Между тем недавние сообщения в СМИ о якобе инсульте у харизматичного батьки наделали много шума и заставили поднять вопрос о его потенциальном преемнике.

В этом году исполнилось 24 года с тех пор, как АлександрЛукашенко стал президентом Белоруссии. Сейчас многие и представить не могут,что братской республикой может руководить кто-то другой. Между тем недавниесообщения в СМИ о якобе инсульте у харизматичного батьки наделали много шума изаставили поднять вопрос о его потенциальном преемнике.В случае, если по каким-то причинам президент не сможетисполнять свои обязанности, в Конституции Белоруссии предусмотрена процедурапередачи власти. Согласно главному закону страны, на переходный периодобязанности первого лица возлагаются на премьер-министра.С 2014 года правительство возглавляет Андрей Кобяков.Несмотря на высокую должность, известно о нем не так много. Как пишетбелорусское "Радио свобода", глава кабмина сторонится публичности и вцелом остается в тени Лукашенко и его администрации.Из биографии премьер-министра известно, что он родился вноябре 1960 года в Москве в семье военного летчика. В 2001 году был назначен надолжность вице-премьера, параллельно одно время руководя министерствомэкономики.В 2010 году Лукашенко назначил Кобякова на пост главы своейадминистрации, а в следующем году он стал послом Белоруссии в России.Назначение на должность премьер-министра Кобяков получил в декабре 2014 года.Как сообщают СМИ, глава кабмина братской республики является сторонникомосторожных экономических реформ, евразийской интеграции и более тесных отношений с Москвой.Напомним, сообщения о якобе инсульте у главы белорусскогогосударства появились в понедельник, 30 июля. Поводом стало его отсутствие напублике в течение нескольких дней.В пресс-службе Лукашенко вбросы о здоровьеглавы государства опровергли, назвав их "бредом. Сегодня же Лукашенкопоявился на публике. Он встретился с главой Минского облисполкома АнатолиемИсаченко.