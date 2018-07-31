В этом году исполнилось 24 года с тех пор, как Александр
Лукашенко стал президентом Белоруссии. Сейчас многие и представить не могут,
что братской республикой может руководить кто-то другой. Между тем недавние
сообщения в СМИ о якобе инсульте у харизматичного батьки наделали много шума и
заставили поднять вопрос о его потенциальном преемнике.
В этом году исполнилось 24 года с тех пор, как Александр
Лукашенко стал президентом Белоруссии. Сейчас многие и представить не могут,
что братской республикой может руководить кто-то другой. Между тем недавние
сообщения в СМИ о якобе инсульте у харизматичного батьки наделали много шума и
заставили поднять вопрос о его потенциальном преемнике.
В случае, если по каким-то причинам президент не сможет
исполнять свои обязанности, в Конституции Белоруссии предусмотрена процедура
передачи власти. Согласно главному закону страны, на переходный период
обязанности первого лица возлагаются на премьер-министра.
С 2014 года правительство возглавляет Андрей Кобяков.
Несмотря на высокую должность, известно о нем не так много. Как пишет
белорусское "Радио свобода", глава кабмина сторонится публичности и в
целом остается в тени Лукашенко и его администрации.
Из биографии премьер-министра известно, что он родился в
ноябре 1960 года в Москве в семье военного летчика. В 2001 году был назначен на
должность вице-премьера, параллельно одно время руководя министерством
экономики.
В 2010 году Лукашенко назначил Кобякова на пост главы своей
администрации, а в следующем году он стал послом Белоруссии в России.
Назначение на должность премьер-министра Кобяков получил в декабре 2014 года.
Как сообщают СМИ, глава кабмина братской республики является сторонником
осторожных экономических реформ, евразийской интеграции и более тесных отношений с Москвой.
Напомним, сообщения о якобе инсульте у главы белорусского
государства появились в понедельник, 30 июля. Поводом стало его отсутствие на
публике в течение нескольких дней.
В пресс-службе Лукашенко вбросы о здоровье
главы государства опровергли, назвав их "бредом. Сегодня же Лукашенко
появился на публике. Он встретился с главой Минского облисполкома Анатолием
Исаченко.