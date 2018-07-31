Специалист рассказал о ранах, нанесенных 27 июля тремя сестрами мужчине в одном из домов на Алтуфьевском шоссе Москвы. По его словам, смертельной оказалась лишь одна.

Специалист рассказал оранах, нанесенных 27 июля тремя сестрами мужчине в одном из домов на Алтуфьевском шоссеМосквы. По его словам, смертельной оказалась лишь одна.Эксперт напомнил, что всего девушки 17, 18 и 19 лет ударили 57-летнего отцаножом 36 раз. Кроме того, на москвича били молотком по голове.По словам специалиста, "ушибленные раны не имеют связи со смертью".А вот из колото-резаных, как отметил эксперт, только две имеют признаки тяжкого вреда. "Одна на шее сповреждением трахеи, но она в причинной связи со смертью не состоит; и одна нагруди слева: раневой канал идет сверху вниз с повреждением правого желудочкасердца насквозь, диафрагмы и слепо заканчивается в животе", – цитируетспециалиста радиостанция"Говорит Москва".Собеседник отметил, что именно это ранение и является причинойсмерти. Остальные повреждения эксперт назвал поверхностными. Он считает, чтоименно та девушка, которая нанесла удар в сердце, получит максимальный срокзаключения.Как писали Dni.Ru, девушки признали свою вину и рассказали, что уних сложились личные неприязненные отношения с родителем из-за того, что тотдолгое время причинял им страдания. Есть информация, что мужчина имелпсихические отклонения, применял насилие и употреблял наркотики.Напомним, если первоначально уголовное дело возбудили по статье "Убийство без отягчающих обстоятельств", то теперь девушкам предъявили обвинение в групповом убийстве по предварительному сговору. Наказание по нему может доходить до пожизненного срока.