Максимальное значение средней цены предложения традиционно отмечено в ЦАО Москвы — 326400 рублей за кв. м. Минимальный уровень по-прежнему относится к ЮВАО — 183100 рублей за квадрат.

Как сообщают эксперты отдела аналитики и проектного консалтинга компании Est-a-Tet, средняя цена кв. м новостроек бизнес-класса в Москве по итогам первого полугодия 2018 года составила 229300 рублей.Получается, что за год данный показатель снизился на 1,4%. При этом относительно первого квартала цена хоть и не существенно, но выросла.Максимальное значение средней цены предложения традиционно отмечено в ЦАО Москвы — 326400 рублей за кв. м. Минимальный уровень по-прежнему относится к ЮВАО — 183100 рублей за квадрат.Что касается стоимости метра в комплексах на начальном этапе строительства, то она составляет 180100 рублей, а при выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию — уже 265100 руб. за кв. м.Основным спросом пользовались трехкомнатные квартиры (37,1 %), доля двухкомнатных квартир чуть меньше — 31,9 %. При этом нельзя не заметить, что 30,3 % квартир было приобретено с помощью ипотеки. Иными словами, именно ипотека стала основным драйвером российского рынка недвижимости.