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<a href="http://33live.ru/novosti/31-07-2018-novye-vozmozhnosti-dlya-otdyxa.html" target="_blank">Новые возможности для отдыха</a> - Поговорим об отдыхе. Возможности для этого появляются в городах и даже сёлах области. Интереснее стало отдыхать и в детских оздоровительных лагерях. Подробнее об этом мы поговорим с заместителем председателя законодательного собрания области Ольгой Хохловой. Сегодня она гость студии 6 канала.