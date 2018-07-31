Насыщенный мощными антиоксидантами фрукт поможет организму
справиться со многими болезнями. Популярное и доступное лакомство назвали
американские исследователи.
Насыщенный мощными антиоксидантами фрукт поможет организму
справиться со многими болезнями. Популярное и доступное лакомство назвали
американские исследователи.
Темные сливы оказались не так просты, как кажется на первый
взгляд. Выяснилось, что любимый многими фрукт содержит антиоксиданты, способные
оказать организму поддержку в борьбе с самыми серьезными заболеваниями.
Тот факт, что сливы улучшают пищеварение, известен многим.
Но не все знают, что содержащиеся в них вещества также борются с инфекциями и
снижают уровень холестерина. Кроме того, они регулируют процесс свертывания
крови – а, значит, полезны для сердца.
Ученые рекомендуют есть 2-3 сливы каждый день. Полифенольные
соединения в этом фрукте эффективны против болезней сердца, диабета и рака. Они
превращают крахмал в энергию, поддерживая уровень сахара в крови. Помогает
фрукт и в борьбе с ожирением, пишет The Health Site.
Ранее Dni.Ru писали о том, что сбросить лишний вес и оздоровить весь организм поможет кетогенная диета. Ученые признали схему питания, сводящую к минимуму потребление углеводов, самой эффективной.
Ограничив себя в потреблении углеводов, пациент не только сжигает лишний жир, но и сохраняет мышечную массу. Кроме того, кетогенная схема питания помогает укрепить здоровье костей и сохраняет мозг в состоянии "повышенной" готовности к решению сложных задач.