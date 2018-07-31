Эта бюджетная экшн-камера, фиксирующая события в Full HD-качестве, прямо из коробки готова к подводной съемке на глубине до 30 метров. Дело в том, что помимо различных аксессуаров, включая крепления на шлем и велосипед, в комплект с ней входит специальный водонепроницаемый бокс. Вести.Hi-tech оценили возможности SJCAM SJ4000 во время погружений в соленые воды Средиземного моря

Эта бюджетная экшн-камера, фиксирующая события в Full HD-качестве, прямо "из коробки" готова к подводной съемке на глубине до 30 метров. Дело в том, что помимо различных аксессуаров, включая крепления на шлем и велосипед, в комплект с ней входит специальный водонепроницаемый бокс. 33Live.RuHi-tech оценили возможности SJCAM SJ4000 во время погружений в соленые воды Средиземного моря.Маска для подводного плавания с фирменным креплением для камеры GoPro вызвала вполне естественное желание разнообразить приближающийся отпуск элементами "крутого экшена". Однако трезво оценив туманные перспективы собственной активности, было решено ограничиться "непрофессиональным", и соответственно, менее дорогим, гаджетом начального уровня. Выбор пал на модель SJ4000 (без модуля Wi-Fi) от китайской компании SJCAM, которая хорошо себя зарекомендовала на рынке экшн-камер, особенно в сегменте бюджетных решений.Обзор экшн-камеры SJCAM SJ4000: технические характеристикиМодель: SJ4000Чипсет: Novatek 96650Сенсор: 1/3 дюйма, Aptina AR0330 (ON Semiconductor)Количество мегапикселей: 12Фокусное расстояние объектива: 2,99 ммАпертура объектива: f/2.8Угол обзора объектива: 170 градусовЛучшее качество видео: Full HD, 1920x1080 точекКоличество кадров в секунду: Full HD@30 fps, HD@60 fps, HD@30fpsМаксимальный битрейт: 15 Мбит/сСтабилизация изображения: нетМаксимальное разрешение фото: 4032х3024 точки (12 МП)Количество основных режимов съемки: 3Формат видеофайлов: MOVФормат изображений: JPGВидео кодек: H.264Запись звука: один микрофонЕмкость карты памяти microSD/HC: до 32 ГБ, class 10 (рекомендуется)Интерфейсы: HDMI, USB (2.0)Диагональ ЖК-экрана: 2 дюймаРазрешение ЖК-экрана: 960х240 точекБатарея: съемная, 900 мА*ч (3,3 Вт*ч, 3,7 В)Автономность (качество Full HD): до 70 минутВремя зарядки: менее 3 часовРазмеры: 59,2х41х29,8 ммВес: 58 гОбзор экшн-камеры SJCAM SJ4000: комплект поставкиСаму камеру с установленной в нее батареей уже заранее поместили в водонепроницаемый бокс (аквабокс).Помимо этого, в красивую картонную коробку с суперобложкой упакованы многочисленные аксессуары, названия которых (взятые из руководства) на первых порах мало что говорят, например, поворотная рамка или разъем переключателя. Впрочем, в набор входят и более понятные принадлежности -- крепление для велосипеда, дополнительная задняя крышка, база для шлема, 3М-стикеры, USB-кабель, салфетка, наклейки и инструкция. Заметим, что щедрая комплектация – одно из преимуществ SJ4000.Обзор экшн-камеры SJCAM SJ4000: внешний видДизайн экшн-камеры в корпусе из поликарбоната пытается равняться на "классику" -- GoPro Hero, что, в общем-то, и неудивительно. Размеры SJ4000 немногим больше спичечного коробка -- 59,2х41х29,8 мм, а вес составляет около 58 г. На передней панели с софт-тач покрытием находится объектив, а также кнопка включения/выключения и смены режимов (Mode). Там же не забыли нанести логотип компании (SJCAM) и указать лучшее качество для видео (HD 1080p).Окрасов передней панели предусмотрено всего восемь: белый, золотистый, желтый, красный, розовый, синий, серебристый и черный.Задняя панель корпуса покрыта защитным стеклом и большей частью занята 2-дюймовым ЖК-экраном, который используется как информационный дисплей и видоискатель. У левого края панели нашлось место для двух светодиодов, индицирующих работу и режим зарядки камеры.На левом ребре находятся две клавиши прокрутки (вверх-вниз) и декоративная решетка динамика. Заметим, что все ребра и торцы корпуса получили "вафельную" фактуру.Разъемы microHDMI и microUSB, а также слот для карты памяти microSD и декоративную решетку микрофона, разместили на правом ребре.Верхний торец отвели под еще один светодиод (индикации работы) и кнопку ОК, которая служит для начала/остановки записи, спуска затвора или подтверждения.Аккумуляторный отсек на нижнем торце закрыт крышкой с не очень внятной защелкой. Пожалуй, это самое слабое место в конструкции этой модели.На самой батарее предусмотрен бумажный "хлястик".Именно он обеспечивает быстрое и удобное извлечение аккумулятора из отсека.На водонепроницаемом боксе все четыре механических кнопки экшн-камеры дублируются.При этом, стоит обратить внимание на оригинальную конструкцию замка, обеспечивающего герметичность задней крышки.Чтобы открыть аквабокс, следует в определенной последовательности выполнить три простых операции.Обзор экшн-камеры SJCAM SJ4000: подготовка к работеПервым делом надо извлечь SJ4000 из водонепроницаемого бокса и зарядить съемную батарею. После чего, включив гаджет (кнопкой Mode) и найдя в меню настроек соответствующий пункт, отформатировать карту памяти microSD (в процессе создаются необходимые каталоги), иначе камера откажется с ней работать. Заметим, что меню настроек в SJ4000 занимает шесть экранов (перемещение по его пунктам с помощью кнопок прокрутки). Помимо качества видео, здесь выбирается разрешение фото, чувствительность ISO, баланс белого, ступени экспозиции и еще много других опций, часто менять значение (по умолчанию) которых вряд ли придется.Заметим, что на первых порах начинающему "экстремалу" вполне можно обойтись без хайпового 4К Ultra HD (это было одной из причин выбора SJ4000). Более того, во многих случаях при съемке под водой разница между Full HD 1080p и HD 720р практически не заметна на глаз, зато время записи на 32-ГБ карту памяти увеличивается чуть ли не в 2,5 раза. Жаль только, что (по неофициальной информации) 60 fps для HD-качества на этой модели камеры получается за счет дублирования кадров.В настройках SJ4000 предлагается заранее определиться с циклом записи (3, 5 или 10 минут), когда общее видео автоматически делится на ролики выбранной длительности. Рекомендуется также активировать опцию подводного режима, которая призвана корректировать в изображении уровень красного цвета. Запись звука можно спокойно отключить, поскольку подводные обитатели обычно молчаливы, а слушать свое громкое сопение в маске не слишком увлекательно. Про тайм-аут экрана напомним еще раз чуть ниже, а вот про установку времени и даты надо помнить, особенно после замены аккумулятора.После выполнения необходимых настроек, с помощью соответствующего переходника остается только закрепить водонепроницаемый бокс с камерой на маске.А вот теперь можно и под воду.Вот, например, ролик, снятый экшн-камерой на маске с креплением GoPro во время кормления рыбок. В основном, это стайки хромис (рыб-ласточек) и облада меланура (морских карасей). Последние, кстати, очень любят кусать за ноги купающихся в море, когда они неподвижно стоят на мелководье.Закрепив камеру на голове с помощью специального бандажа, который чем-то напоминает трусики-стринги, можно снимать не только на суше, но и в воде.Только поворотную рамку следует, конечно, заменить на водонепроницаемый бокс.Небольшой вес гаджета позволяет вести съемку с экшн-камерой на голове даже детям, причем, в этом случае неплохо озаботиться для них обычными очками для плавания.Просматривать отснятые материалы удобно на большом экране, например, на мониторе ПК или телевизоре со входом HDMI. При соединении камеры (как накопителя) с компьютером выбирается "Режим USB". Для подключения же SJ4000 к монитору потребуется кабель microHDMI-HDMI. В "походных" условиях вполне можно обойтись экраном смартфона, у которого есть слот для установки microSD, а вот при отсутствии такой опции придется расширить арсенал необходимых аксессуаров кард-ридером и OTG-кабелем. Модель камеры с беспроводным модулем, которая по Wi-Fi подключается к Android- или i-девайсу, избавит от подобных хлопот, однако и заплатить за нее придется несколько дороже.Обзор экшн-камеры SJCAM SJ4000: автономностьКак уже отмечалось, в комплекте с экшн-камерой идет литий-ионный аккумулятор на 900 мА*ч (3,3 Вт*ч, 3,7 В). Для его зарядки рекомендуется использовать стандартный USB-порт (5 В, 450 мА), либо сетевой адаптер (5 В и 1 А).Кроме того, специально для SJ4000 в продаже есть зарядное устройство на две батареи.К его разъему (microUSB или miniUSB, на выбор) следует подключать уже адаптер с выходными параметрами 5 В/2 А. Кабель USB-microUSB входит в комплект экшн-камеры. Время полной зарядки от USB-порта составляет не более 3 часов.При съемке видео в качестве Full HD производитель декларирует автономность в течение 70 минут. Как показала практика, по крайней мере, за час работы в воде можно совершенно не беспокоиться. При наличии второго аккумулятора, его замену легко произвести на берегу, которая, с учетом всех процедур, займет не более пары минут. Кстати, для экономии заряда батареи стоит минимизировать время отключения экрана в настройках (тайм-аут -- 30 секунд, 1, 3 или 5 минут).Обзор экшн-камеры SJCAM SJ4000: выводы, покупкаКомпания SJCAM выпускает экшн-камеры и различные аксессуары для них, при этом, ее продукция предлагается в России как официальными партнерами, так и розничными реселлерами. Судя по ценам в интернете, на момент написания обзора базовую модель SJ4000 (без модуля Wi-Fi) все еще можно было купить дешевле 3 тысяч рублей. Заметим, что бандаж для крепления камеры на голове в базовом наборе обычно отсутствует. Дополнительно стоит еще озаботиться приобретением зарядного устройства и второго аккумулятора. Но главное, следует помнить о microSD-карте, которая, по умолчанию, в комплект также не входит. Все эти покупки добавят к стоимости самой экшн-камеры еще пару-тройку тысяч рублей. Отправляясь на море, такие дополнительные траты довольно безболезненно можно вписать в отпускной бюджет.SJCAM SJ4000 заслуживает внимания не только привлекательной ценой, но и неплохими характеристиками. Не зря же ее считают одной из самых продаваемых на рынке. Впрочем, как и у любого бюджетного устройства, фанаты экстрима легко найдут в ней какие-нибудь изъяны. Действительно, модель SJ4000 не лишена недостатков, в числе которых уместно, например, назвать отсутствие стабилизации изображения. Однако, в тандеме с аквабоксом она без осечек поработала во время надводных и подводных съемок, показав себя простой и надежной в эксплуатации. По крайней мере, на протяжении двух недель ежедневных погружений никаких претензий к SJ4000 не возникло. Не нарушилась и прозрачность водонепроницаемого бокса, в отличии, например, от "безымянной" маски с креплением GoPro, пластик которой, несмотря на регулярное споласкивание пресной водой, просто потемнел от соли. В общем, после сдачи экзамена на море, SJ4000 вполне можно рекомендовать как "стартер" для тех, кто хочет фиксировать яркие события в своей жизни даже в экстремальных условиях.