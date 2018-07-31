Злоумышленница предъявила в банке не соответствующую действительности копию трудовой книжки, а также поддельную справку о доходах...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Пресненского району задержали 27-летнюю женщину, подозреваемую в покушении на мошенничество в сфере кредитования.В полицию поступила информация от руководства одного из столичных банков. Как установлено, в учреждение обратилась женщина с заявлением о получении кредита. Она предъявила необходимый пакет документов и заключила кредитный договор на сумму 500 тысяч рублей. Однако злоумышленница не смогла довести противоправный умысел до конца, так как поданные документы вызвали подозрение у сотрудников организации, и они обратились в полицию.В результате оперативно-розыскных мероприятий подозреваемая была задержана на месте происшествия. Ею оказалась 27-летняя приезжая женщина. Установлено, что злоумышленница предъявила не соответствующую действительности копию трудовой книжки, а также поддельную справку о доходах.Отделением дознания территориального отдела полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и ст. 159.1 УК РФ «Мошенничество в сфере кредитования». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60