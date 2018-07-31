Голливудские актеры Брэд Питт и Дженнифер Энистон снова будут вместе. По крайней мере на большом экране.

Голливудские актеры Брэд Питт и Дженнифер Энистон сновабудут вместе. По крайней мере на большом экране.Американские кинопродюсеры рассматривают бывших супругов наглавные роли в романтической комедии. По сообщению инсайдеров, Брэду и Дженпридется изображать любовь на камеру.Кинематографисты в предвкушении, ведь идея свести звезд врамках одной картины грозит им большим успехом и огромными кассовыми сборами. Ауж если Энистон и Питт объявят о воссоединении во время съемок, то можно будет сэкономитьна широкомасштабной пиар-акции в поддержку проката.Отметим, что экс-супруги уже имеют опыт совместной работы на площадке. Ещев 2011 году они вместе оказались в сериале "Друзья". Дженнифер играла одну изглавных ролей, а Брэд засветился всего лишь в нескольких эпизодах. По ирониисудьбы персонаж Питта являлся школьным другом Росса и ненавидел Рейчел – сериальное альтер-эго Энистон, сообщает The Sun.Добавим, что еще весной в зарубежных СМИ муссировался слухо воссоединении бывших супругов. Поговаривали, что их отношения вышли на новыйуровень. Воссоединению пары помог близкий друг актера Джордж Клуни. На своем авто он привез поздно вечером Брэда к дому Дженнифер.Напомним, Джоли и Питт заявили о разводе в сентябре 2016 года. Инициаторомстала Анджелина, указав в качестве причины "непримиримые разногласия"с супругом.