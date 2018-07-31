Голливудские актеры Брэд Питт и Дженнифер Энистон снова
будут вместе. По крайней мере на большом экране.
Голливудские актеры Брэд Питт и Дженнифер Энистон снова
будут вместе. По крайней мере на большом экране.
Американские кинопродюсеры рассматривают бывших супругов на
главные роли в романтической комедии. По сообщению инсайдеров, Брэду и Джен
придется изображать любовь на камеру.
Кинематографисты в предвкушении, ведь идея свести звезд в
рамках одной картины грозит им большим успехом и огромными кассовыми сборами. А
уж если Энистон и Питт объявят о воссоединении во время съемок, то можно будет сэкономить
на широкомасштабной пиар-акции в поддержку проката.
Отметим, что экс-супруги уже имеют опыт совместной работы на площадке. Еще
в 2011 году они вместе оказались в сериале "Друзья". Дженнифер играла одну из
главных ролей, а Брэд засветился всего лишь в нескольких эпизодах. По иронии
судьбы персонаж Питта являлся школьным другом Росса и ненавидел Рейчел – сериальное альтер-эго Энистон, сообщает The Sun.
Добавим, что еще весной в зарубежных СМИ муссировался слух
о воссоединении бывших супругов. Поговаривали, что их отношения вышли на новый
уровень. Воссоединению пары помог близкий друг актера Джордж Клуни. На своем авто он привез поздно вечером Брэда к дому Дженнифер.
Напомним, Джоли и Питт заявили о разводе в сентябре 2016 года. Инициатором
стала Анджелина, указав в качестве причины "непримиримые разногласия"
с супругом.