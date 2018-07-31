Не хотел останавливаться по требованию инспекторов. Во Владимире задержали мотоциклиста, который пытался скрыться от сотрудников ДПС. В рамках профилактической операции Скутер инспекторы ГИБДД попытались остановить мотоцикл Хонда.

Не хотел останавливаться по требованию инспекторов. Во Владимире задержали мотоциклиста, который пытался скрыться от сотрудников ДПС. В рамках профилактической операции "Скутер" инспекторы ГИБДД попытались остановить мотоцикл "Хонда". Он ехал в районе ВХЗ. Водитель спортбайка не притормозил, а наоборот увеличил скорость. Инспекторы начали преследовать мотоциклиста и задержали его через 4 минуты. За рулем оказался местный 40-летний житель. Мотоциклом он управлял, не имея прав соответствующей категории, а также без документов на на транспортное средство. "Хонду" отправили на штрафстоянку, а в отношении водителя составили 7 административных протоколов.